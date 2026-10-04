Kaune finišavo 35-oji tarptautinė „Rudens vėjo“ regata

„Šiandien lenktynių nerengėme, nes sąlygos nebuvo pakankamai stabilios. Vėjas buvo silpnas ir labai nepastovus, todėl nenorėjau, kad paskutinė regatos diena taptų loterija“, – sakė vyriausiasis regatos teisėjas Madis Ausman.
Pirmąją varžybų dieną dėl vėjo sąlygų buriuotojai laukė tinkamo momento startams – iš ketverių planuotų lenktynių įvyko trejos. Antrąją dieną sąlygos buvo palankesnės ir įvyko visos ketverios planuotos lenktynės.
„Per savaitgalį turėjome septynerias geras lenktynes, todėl manau, kad rezultatai parodo, kas buvo stipriausi. Septynerios lenktynės nėra mažai“, – regatą įvertino M. Ausman.
Šiemet „Rudens vėjo“ regatoje varžėsi apie 150 buriuotojų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vokietijos. Dalyviai rungėsi „Optimist“, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 ir RS Feva klasėse.
Viena iš didžiausių regatos intrigų – atkakli kova ILCA 7 klasėje. Pirmąją vietą iškovojo Teodoras Karlavičius, kuriam tai buvo ir pirmosios varžybos šia, vyrams olimpine, jachtų klase. Antras šioje įskaitoje liko Marius Antanavičius, trečias – Rokas Germanavičius.
T. Karlavičių ir M. Antanavičių galutinėje įskaitoje skyrė vos vienas taškas, tad, jei paskutiniąją dieną lenktynės būtų įvykusios, rezultatai dar galėjo lemtingai keistis. Kita vertus, buriuotojai žino, kad vyraujant nepastovioms oro sąlygoms, kuo aukštesnį rezultatą bei kuo didesnį atotrūkį nuo konkurentų verta užsitikrinti kuo anksčiau varžybų metu.
„Tai mano pirmosios varžybos Lietuvoje su ILCA 7 – olimpine vyrų klase. Kol kas sekasi visai gerai, regatoje užėmiau pirmą vietą. Visą šį sezoną buriavau su ILCA 6. Sezonas buvo neblogas – dalyvavau tarptautinėse varžybose, pasaulio čempionate. Tarp 300 dalyvių užėmiau 129 vietą ir plaukiau sidabriniame laivyne. Rezultatas nėra blogas, bet, aišku, norėjosi patekti į auksinį laivyną“, – sakė T. Karlavičius.
ILCA 6 klasėje – lietuviškas podiumas: pirmąją vietą iškovojo Rokas Rimša, antras liko Tadas Ažukas, trečia – Mila Krum.
ILCA 4 klasėje nugalėjo estas Tobias Kalle, antrąją vietą užėmė latvė Elza Kristiana Reneslace, trečias liko lietuvis Tadas Germanavičius. Merginų įskaitoje pirmąją vietą taip pat iškovojo E. K. Reneslace, antra liko estė Mari Uudam, trečia – lietuvė Elzė Dzvonkaitė.
„Optimist“ U10 grupėje pirmas buvo Jonas Vaičiūnas, bendroje U12 ir U16 įskaitoje – latvis Otto Vilnis Reneslacis, o merginų U16 grupėje nugalėjo Gabija Cikanavičiūtė.
RS Feva klasėje pirmi buvo Vėjas Butkus ir Domantas Ilgauskas, antri – Jokūbas Sruogis ir Mikas Niekis, trečios – Mila Kniubaitė ir Rusnė Zubenaitė.
„Apskritai turėjome gerą regatą. Jau spalis, tačiau savaitgalį buvo saulėta ir šilta, pūtė vidutinio stiprumo vėjas. Ko daugiau galima norėti? Šiandien sąlygos buvo kitokios, todėl lenktynių ir nerengėme“, – sakė M. Ausman.
35-oji „Rudens vėjo“ regata vyko spalio 1–4 dienomis Kauno mariose, sporto mokyklos „Bangpūtys“ bazėje. Po septynerių įvykusių lenktynių sekmadienį surengta apdovanojimų ceremonija, kurioje pagerbti geriausiai pasirodę skirtingų klasių ir amžiaus grupių buriuotojai. Pilnus rezultatus galima rasti paspaudus ČIA.
35-osios „Rudens vėjo“ regatos rezultatai
„Optimist“ U10
1. Jonas Vaičiūnas (Lietuva)
2. Rugilė Lukšytė (Lietuva)
3. Riko Johannes Tõnisson (Estija)
„Optimist“ U12
1. Daugirdas Rimas (Lietuva)
2. Adomas Valaitis (Lietuva)
3. Elžbieta Marija Valentaitė (Lietuva)
„Optimist“ U16 merginos
1. Gabija Cikanavičiūtė (Lietuva)
2. Elžbieta Marija Valentaitė (Lietuva)
3. Harriet Luure (Estija)
„Optimist“ U12 ir U16
1. Otto Vilnis Reneslacis (Latvija)
2. Daugirdas Rimas (Lietuva)
3. Gabija Cikanavičiūtė (Lietuva)
ILCA 4
1. Tobias Kalle (Estija)
2. Elza Kristiana Reneslace (Latvija)
3. Tadas Germanavičius (Lietuva)
ILCA 4 merginos
1. Elza Kristiana Reneslace (Latvija)
2. Mari Uudam (Estija)
3. Elzė Dzvonkaitė (Lietuva)
ILCA 6
1. Rokas Rimša (Lietuva)
2. Tadas Ažukas (Lietuva)
3. Mila Krum (Lietuva)
ILCA 7
1. Teodoras Karlavičius (Lietuva)
2. Marius Antanavičius (Lietuva)
3. Rokas Germanavičius (Lietuva)
RS Feva
1. Vėjas Butkus ir Domantas Ilgauskas (Lietuva)
2. Jokūbas Sruogis ir Mikas Niekis (Lietuva)
3. Mila Kniubaitė ir Rusnė Zubenaitė (Lietuva)
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