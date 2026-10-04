Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

„Rudens vėjo“ regatoje po antrosios dienos ILCA 7 lyderius skiria vos vienas taškas

2026-10-04 11:18 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-04 11:18
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šeštadienį Kauno mariose tęsėsi 35-oji „Rudens vėjo“ regata. Antrąją varžybų dieną visose klasėse buvo įvykdyti keturi plaukimai. Nors vėjas dienos metu keitėsi, varžybų programą pavyko įgyvendinti pagal planą, o prieš finalinę dieną kai kuriose klasėse kova dėl aukščiausių vietų išlieka atvira.

Vilmos Anuškevičiūtės nuotr. | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (7)

Šeštadienį Kauno mariose tęsėsi 35-oji „Rudens vėjo“ regata. Antrąją varžybų dieną visose klasėse buvo įvykdyti keturi plaukimai. Nors vėjas dienos metu keitėsi, varžybų programą pavyko įgyvendinti pagal planą, o prieš finalinę dieną kai kuriose klasėse kova dėl aukščiausių vietų išlieka atvira.

REKLAMA
0

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Skaudi tragedija Tenerifėje: žuvo du lietuviai, dar du – išgelbėti

Didžiausia intriga – ILCA 7 klasėje. Po dviejų dienų pirmauja Teodoras Karlavičius, tačiau nuo jo vos vienu tašku atsilieka Marius Antanavičius ir Rokas Germanavičius. Visi trys Lietuvos buriuotojai jau yra laimėję atskirus plaukimus, todėl paskutinę varžybų dieną jų laukia tiesioginė kova dėl pirmosios vietos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ILCA 6 klasėje pirmauja Rokas Rimša. Antroje vietoje – Tadas Ažukas, trečioje – Mila Krum. Šioje klasėje Lietuvos buriuotojai užima visas tris pirmąsias pozicijas.

REKLAMA
REKLAMA

ILCA 4 klasėje po antrosios dienos pirmauja Estijos atstovas Tobias Kalle. Antroje vietoje laikosi Latvijos buriuotoja Elza Kristiana Reneslace, trečias – lietuvis Tadas Germanavičius.

REKLAMA

Optimist U16 ir U12 grupėje lyderio poziciją užtikrintai išlaiko Latvijos buriuotojas Otto Vilnis Reneslacis. Antroje vietoje – lietuvis Daugirdas Rimas, trečioje – Gabija Cikanavičiūtė.

Optimist U10 grupėje pirmauja Jonas Vaičiūnas. Už jo rikiuojasi Rugilė Lukšytė ir Estijos buriuotojas Riko Johannes Tõnisson.

RS Feva klasėje pirmauja Lietuvos pora Vėjas Butkus ir Domantas Ilgauskas. Antroje vietoje – Jokūbas Sruogis ir Mikas Niekis, trečioje – Mila Kniubaitė ir Rusnė Zubenaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Permainingas vėjas koregavo lenktynių trasą

Antrąją dieną sąlygos buvo palankios lenktynėms: vėjas nebuvo nei per silpnas, nei per stiprus, o dienos pabaigoje kiek susilpnėjo. ILCA klasės lenktynėse vėjui staiga pakeitus kryptį, teisėjams teko iš naujo nustatyti trasą.

„Tai buvo labai gera antroji varžybų diena – turėjome gero vėjo ir pavyko įvykdyti visas suplanuotas lenktynes. ILCA trasoje vienu metu labai pasikeitė vėjo kryptis, todėl teko trasą perstatyti, tačiau tai padarėme greitai ir sklandžiai“, – pasakoja tarptautinės kategorijos teisėjas Petri Tuominen iš Suomijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Estijos Pernu jachtklubo trenerė Elise Umb sako, kad Kauno marių sąlygos buriuotojams suteikia kitokios patirties nei varžybos jūroje. Čia vėjas dažnai keičia kryptį, todėl sportininkams tenka greitai prisitaikyti.

„Sąlygos čia geros, o vėjas labai permainingas ir kitoks nei jūroje. Tai vienas iš didžiausių iššūkių, bet būtent dėl to mes čia ir atvykstame. Ši regata yra gera sezono pabaigai – čia gali varžytis visi, o jauniems buriuotojams tai puiki proga sudalyvauti pirmoje tarptautinėje regatoje“, – sako E. Umb.

Paskutinę varžybų dieną prognozuojamas gerokai silpnesnis vėjas. Organizatoriai yra suplanavę po trejas lenktynes kiekvienai klasei, tačiau galutinį sprendimą, kaip ir ankstesnėmis dienomis, lems realios sąlygos trasoje. Sekmadienį paaiškės 35-osios jubiliejinės „Rudens vėjo“ regatos nugalėtojai. Rezultatus galima sekti paspaudus ČIA.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų