„Rudens vėjo“ regatoje po antrosios dienos ILCA 7 lyderius skiria vos vienas taškas

Didžiausia intriga – ILCA 7 klasėje. Po dviejų dienų pirmauja Teodoras Karlavičius, tačiau nuo jo vos vienu tašku atsilieka Marius Antanavičius ir Rokas Germanavičius. Visi trys Lietuvos buriuotojai jau yra laimėję atskirus plaukimus, todėl paskutinę varžybų dieną jų laukia tiesioginė kova dėl pirmosios vietos.
ILCA 6 klasėje pirmauja Rokas Rimša. Antroje vietoje – Tadas Ažukas, trečioje – Mila Krum. Šioje klasėje Lietuvos buriuotojai užima visas tris pirmąsias pozicijas.
ILCA 4 klasėje po antrosios dienos pirmauja Estijos atstovas Tobias Kalle. Antroje vietoje laikosi Latvijos buriuotoja Elza Kristiana Reneslace, trečias – lietuvis Tadas Germanavičius.
Optimist U16 ir U12 grupėje lyderio poziciją užtikrintai išlaiko Latvijos buriuotojas Otto Vilnis Reneslacis. Antroje vietoje – lietuvis Daugirdas Rimas, trečioje – Gabija Cikanavičiūtė.
Optimist U10 grupėje pirmauja Jonas Vaičiūnas. Už jo rikiuojasi Rugilė Lukšytė ir Estijos buriuotojas Riko Johannes Tõnisson.
RS Feva klasėje pirmauja Lietuvos pora Vėjas Butkus ir Domantas Ilgauskas. Antroje vietoje – Jokūbas Sruogis ir Mikas Niekis, trečioje – Mila Kniubaitė ir Rusnė Zubenaitė.
Permainingas vėjas koregavo lenktynių trasą
Antrąją dieną sąlygos buvo palankios lenktynėms: vėjas nebuvo nei per silpnas, nei per stiprus, o dienos pabaigoje kiek susilpnėjo. ILCA klasės lenktynėse vėjui staiga pakeitus kryptį, teisėjams teko iš naujo nustatyti trasą.
„Tai buvo labai gera antroji varžybų diena – turėjome gero vėjo ir pavyko įvykdyti visas suplanuotas lenktynes. ILCA trasoje vienu metu labai pasikeitė vėjo kryptis, todėl teko trasą perstatyti, tačiau tai padarėme greitai ir sklandžiai“, – pasakoja tarptautinės kategorijos teisėjas Petri Tuominen iš Suomijos.
Estijos Pernu jachtklubo trenerė Elise Umb sako, kad Kauno marių sąlygos buriuotojams suteikia kitokios patirties nei varžybos jūroje. Čia vėjas dažnai keičia kryptį, todėl sportininkams tenka greitai prisitaikyti.
„Sąlygos čia geros, o vėjas labai permainingas ir kitoks nei jūroje. Tai vienas iš didžiausių iššūkių, bet būtent dėl to mes čia ir atvykstame. Ši regata yra gera sezono pabaigai – čia gali varžytis visi, o jauniems buriuotojams tai puiki proga sudalyvauti pirmoje tarptautinėje regatoje“, – sako E. Umb.
Paskutinę varžybų dieną prognozuojamas gerokai silpnesnis vėjas. Organizatoriai yra suplanavę po trejas lenktynes kiekvienai klasei, tačiau galutinį sprendimą, kaip ir ankstesnėmis dienomis, lems realios sąlygos trasoje. Sekmadienį paaiškės 35-osios jubiliejinės „Rudens vėjo“ regatos nugalėtojai. Rezultatus galima sekti paspaudus ČIA.
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