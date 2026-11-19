„Be pėstininkų kovos mašinų visoms brigadoms, kurios sudaro diviziją, tu pilno operacinio pajėgumo divizijos nesukursi“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė L. Kasčiūnas.
Taip jis reagavo į krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pareiškimą, kad Lietuva nesitraukia nuo tikslo iki 2030 metų išvystyti diviziją, o trūkstamą ginkluotę ketina kompensuoti jau turima karine technika.
„Žiūrėkit, ministras Kaunas turėtų susivokti, kad negalima meluoti, nes po to tas melas atsisuks kitu galu“, – teigė konservatorius.
Pasak L. Kasčiūno, nors sutartį dėl švediškų kovos mašinų CV90 įsigijimo planuojama pasirašyti artimiausiu metu, dalis jų Lietuvą pasieks tik po 2030 metų.
„Tiekimas ir planas visas yra tai, kad tiktai dalis viso to atvažiuos iki 2030 metų, kita dalis atvažiuos po 2030 metų“, – sakė politikas.
„Man atrodo, reikia tiesiog imti ir pripažinti, kad šitoje vietoje vėluojame, ir daryti viską, kad tas vėlavimas būtų kuo mažesnis“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
Kaip rašė BNS, R. Kaunas ketvirtadienį teigė, kad Lietuva neatsisako tikslo iki 2030 metų išvystyti kariuomenės diviziją, tačiau pripažino, jog jos pajėgumas priklausys nuo CV90 pristatymo terminų.
Ministras sakė, kad jeigu iki 2030 metų nebus gautos visos pėstininkų kovos mašinos, trūkstamą pajėgumą kariuomenė bandys kompensuoti kita turima technika.
Lietuva iš švedų gamintojo „BAE Systems Hägglunds“ planuoja įsigyti 100 pėstininkų kovos mašinų CV90. Sutartį numatoma pasirašyti lapkričio 27 dieną, o jų pristatymas turėtų prasidėti 2028 metais.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius taip pat yra pareiškęs, kad iki 2030 metų visiškai išvystyti divizijos nepavyks. Jo vertinimu, tuo metu ji bus išvystyta maždaug 80 procentų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.