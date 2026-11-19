„Dėl šios priežasties konstatuojame – pirmąkart istorijoje valstybės biudžetas yra toks, kad mes, kaip opozicinė Seimo frakcija, nematome kitos galimybės, kaip tik jo nepalaikyti bei, jei Vyriausybė nepasiūlys plano, kaip suvaldys augančią skolą, neatmetame galimybės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl fiskalinės drausmės ir biudžeto valdymo principų pažeidimo“, – Eltai perduotame komentare teigia Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnas.
Pasak L. Kasčiūno, kitų metų valstybės biudžeto projektą galima vadinti „užslėptų skolų biudžetu“. Politikas tvirtina, kad valdantieji neatskleidžia tikrojo planuojamo biudžeto deficito.
Jo teigimu, 2027 m. biudžeto deficitas gali siekti 5,1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), nors projekte numatytas 3,8 proc. deficitas. Anot konservatoriaus, skirtumas sudarytų apie 1,3 mlrd. eurų.
L. Kasčiūnas taip pat atkreipia dėmesį, kad Vyriausybė 325 mln. eurų socialinių išlaidų planuoja finansuoti skolintomis lėšomis už biudžeto asignavimų ribų. Pasak jo, Valstybės kontrolė šių išlaidų biudžeto projekte nematė ir neįvertino.
Remdamasis Valstybės kontrolės prognozėmis, politikas nurodo, kad 2029 m. biudžeto deficitas gali siekti 5,9 proc. BVP, nors planuojamas 3,9 proc. deficitas. Jo skaičiavimu, skirtumas viršytų 2,1 mlrd. eurų.
Konservatorių frakcijos seniūnas taip pat perspėja dėl augančių valstybės skolos aptarnavimo išlaidų. Pasak jo, šiemet palūkanoms išleidžiama apie 1 mlrd. eurų, o 2029 m. ši suma gali viršyti 2 mlrd. eurų.
L. Kasčiūno teigimu, siekiant, kad 2029 m. biudžeto deficitas neviršytų 3 proc. BVP, reikėtų daugiau kaip 3 mlrd. eurų papildomų pajamų arba atitinkamai sumažinti išlaidas.
Kaip skelbė ELTA, Seime svarstomame 2027 m. valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.
Visgi pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.
Numatoma, kad 2027 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.
Valstybės kontrolė savo išvadoje dėl biudžeto projekto įspėjo, kad valdžios sektoriaus deficitas gali augti sparčiau nei prognozuoja Vyriausybė ir 2029 m. priartėti prie 6 proc. BVP.