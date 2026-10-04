Sabalenka Pekine daužė raketę, o netrukus buvo „išspirta“ iš turnyro

N. Bartunkova jau pirmajame mačo geime laimėjo varžovės padavimų seriją ir išlaikė įgytą persvarą. Šeštajame ir septintajame geimuose abi tenisininkės švaistė „break pointus“, o vėliau čekė dvi iš eilės savo padavimų serijas laimėjo „sausais“ rezultatais.
Some more racket throwing from Sabalenka Her behavior is horrible https://t.co/2XFifPSIoi— Corvath Draemir (@Archaicmind3000) October 4, 2026
Antrajame sete čekės persvara buvo dar akivaizdesnė. Ji laimėjo varžovės padavimų serijas trečiajame ir devintajame geimuose, o A. Sabalenka šiame sete nesusikūrė nė vieno „break pointo“ ir nervinosi daužydama raketę.
„Stengiausi susikoncentruoti į save ir išlikti rami. Ji yra legenda, todėl esu labai laiminga, kad sugebėjau laimėti šį mačą“, – po pergalės sakė N. Bartunkova.
Aštuntfinalyje čekės laukia akistata su australe Sinja Kraus (WTA-95), kuri 6:1, 6:4 pranoko ukrainietę Dajaną Jastremską (WTA-111).
Po A. Sabalenkos pralaimėjimo „China Open“ turnyre nebeliko abiejų favoričių. Pirmoji turnyro raketė Elena Rybakina, kuri prieš kelias savaites iš A. Sabalenkos perėmė pasaulio reitingo lyderės poziciją, iš kovos pasitraukė jau antrajame rate. Ją sensacingai eliminavo Alina Čarajeva.
Sekmadienį Pekine taip pat pergalę iškovojo „Roland Garros“ čempionė Mirra Andrejeva (WTA-5), kuri ketvirtajame rate susitiks su ukrainiete Daria Snigur (WTA-46).
Vimbldono čempionė Linda Noskova (WTA-6) be didesnio vargo 6:2, 6:1 nugalėjo Viktoriją Golubič (WTA-67), o japonė Naomi Osaka (WTA-17) 7:6 (7:4), 6:4 pranoko čekę Sarą Bejlek (WTA-29).
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 9,416 mln. JAV dolerių.
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