Babaičenko – tarp Europos jaunimo dziudo taurės prizininkų

Bronzos medalį iškovojo Tajus Babaičenko. Svorio kategorijoje iki 90 kg lietuvis startavo nuo aštuntfinalio, kuriame įveikė norvegą Fredriką Holmą Solhaugą. Ketvirtfinalyje T. Babaičenko nugalėjo bosnį Imraną Gušičių, o pusfinalyje per 1 min. 17 sek. nusileido uzbekui Bechruzbekui Rustambojevui.
Mažajame finale T. Babaičenko įveikė serbą Nikolą Obradovičių ir pasidabino bronza.
Žygimantas Karalevičius (iki 73 kg) nugalėjo serbą Jovaną Djorjdevičių bei olandą Rory Strijbosą, tačiau ketvirtfinalyje nusileido uzbekui Muhriddinui Marufovui, o paguodos turnyre pralaimėjo Amitui Schulleriui iš Izraelio.
Rokas Makulavičius (iki 66 kg) startavo pergale prieš vengrą Mihaly Radovicsą, bet aštuntfinalyje pralaimėjo uzbekui Asadbekui Misirovui, o paguodos turnyre nusileido kroatui Kristianui Butuči.
Natas Aleksejūnas (iki 81 kg) pirmajame rate neturėjo varžovo, antrajame nugalėjo bosnį Mihajlo Marijanovičių, o aštuntfinalyje nusileido rusui Alanui Sarkitovui. Paguodos turnyre lietuvis įveikė vokietį Hannesą Bruecknerį, bet pralaimėjo kitam Vokietijos atstovui Georgui Beckeriui.
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