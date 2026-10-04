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Babaičenko – tarp Europos jaunimo dziudo taurės prizininkų

2026-10-04 16:17 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-04 16:17
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Podgoricoje (Juodkalnija) baigėsi Europos jaunimo dziudo taurės etapas, kuriame dalyvavo ir 4 lietuviai.

EJU nuotr. | Organizatorių nuotr.

Podgoricoje (Juodkalnija) baigėsi Europos jaunimo dziudo taurės etapas, kuriame dalyvavo ir 4 lietuviai.

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Bronzos medalį iškovojo Tajus Babaičenko. Svorio kategorijoje iki 90 kg lietuvis startavo nuo aštuntfinalio, kuriame įveikė norvegą Fredriką Holmą Solhaugą. Ketvirtfinalyje T. Babaičenko nugalėjo bosnį Imraną Gušičių, o pusfinalyje per 1 min. 17 sek. nusileido uzbekui Bechruzbekui Rustambojevui.

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Mažajame finale T. Babaičenko įveikė serbą Nikolą Obradovičių ir pasidabino bronza.

Žygimantas Karalevičius (iki 73 kg) nugalėjo serbą Jovaną Djorjdevičių bei olandą Rory Strijbosą, tačiau ketvirtfinalyje nusileido uzbekui Muhriddinui Marufovui, o paguodos turnyre pralaimėjo Amitui Schulleriui iš Izraelio.

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Rokas Makulavičius (iki 66 kg) startavo pergale prieš vengrą Mihaly Radovicsą, bet aštuntfinalyje pralaimėjo uzbekui Asadbekui Misirovui, o paguodos turnyre nusileido kroatui Kristianui Butuči.

Natas Aleksejūnas (iki 81 kg) pirmajame rate neturėjo varžovo, antrajame nugalėjo bosnį Mihajlo Marijanovičių, o aštuntfinalyje nusileido rusui Alanui Sarkitovui. Paguodos turnyre lietuvis įveikė vokietį Hannesą Bruecknerį, bet pralaimėjo kitam Vokietijos atstovui Georgui Beckeriui.

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