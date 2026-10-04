Lesinskas ir Vancarovska – Bulgarijos badmintono turnyro čempionai

Mišrių dvejetų varžybose 3 pergales paeiliui šventę Rokas Lesinskas ir ukrainietė Jaroslava Vancarovska prasimušė į finalą. Sekmadienį kovoje dėl titulo lietuvio ir ukrainietės duetas 22:20, 21:17 iškovojo pergalę prieš danus – Christopherį Vittoriani bei Marie Viscovich.
Finalo mačas truko 27 minutes.
Dar šeštadienį moterų vienetų varžybose bronzą pelnė Samanta Golubickaitė (BWF-216). Ji nukeliavo iki pusfinalio, kuriame 21:16, 16:21, 10:21 neatsilaikė prieš ukrainietę Mariją Koriaginą (BWF-397). M. Koriagina vėliau finale 25:23, 21:9 įveikė M. Viscovich (BWF-625).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.