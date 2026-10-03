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„Nustokite šūkauti!“: prieš rusę žaidusiai olimpinei čempionei Pekine teko tramdyti savo sirgalius

2026-10-03 22:48 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 22:48
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Pekine vykstančiame WTA 1000 serijos „China Open“ turnyre į kitą etapą žengė olimpinė čempionė Qinwen Zheng (WTA-54).Namų kortuose žaidusi kinė antrajame rate 6:7 (4:7), 6:4, 3:0 įveikė rusę Anną Kalinskają (WTA-22), kuri trečiajame sete dėl traumos nebegalėjo tęsti mačo.

Qinwen Zheng | EPA nuotr.

Pekine vykstančiame WTA 1000 serijos „China Open“ turnyre į kitą etapą žengė olimpinė čempionė Qinwen Zheng (WTA-54).Namų kortuose žaidusi kinė antrajame rate 6:7 (4:7), 6:4, 3:0 įveikė rusę Anną Kalinskają (WTA-22), kuri trečiajame sete dėl traumos nebegalėjo tęsti mačo.

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Dvikovos metu Q. Zheng teko susidurti ir su triukšmingais savo gerbėjais. Įtemptame pirmojo seto pratęsime prieš atlikdama padavimą kinė net du kartus paprašė žiūrovų nustoti šūkauti.

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„Pirmasis setas buvo ypač sunkus. Mačiau, kad kai kurie žiūrovai judėjo, todėl tuo metu buvo sunku suvaldyti emocijas“, – po 2 val. 22 min. trukusio mačo sakė 23-ejų tenisininkė.

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Vis dėlto Q. Zheng pripažino, kad pati turi išmokti geriau suvaldyti tokias situacijas.

„Tai mano problema“, – sakė kinė ir pažadėjo į tai atsižvelgti.

Vėjuotame korte prieš daugelį taškų aidėjo sirgalių skanduotės Q. Zheng garbei, o kartais patys žiūrovai ragino vieni kitus būti tylesnius.

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Išlyginusi rezultatą setais, Qi. Zheng trečiajame sete greitai įgijo persvarą. Rezultatui esant 3:0, A. Kalinskaja dėl traumos nusprendė pasitraukti iš kovos.

Į kitą etapą pateko ir ketvirtoji pasaulio raketė Coco Gauff. Amerikietė antrajame rate 7:6 (7:4), 4:6, 6:2 palaužė kolumbietę Camilą Osorio (WTA-66).

C. Gauff teko gerokai paplušėti – amerikietė susidūrė su problemomis paduodama kamuoliuką, o varžovė po pralaimėto įtempto pirmojo seto pratęsimo sugebėjo sugrįžti į mačą. C. Osorio taip pat reikėjo medicininės pagalbos dėl nugaros skausmų. Kolumbietė trečiajame sete išsaugojo du „match pointus“, tačiau trečias kartas nemelavo ir C. Gauff šventė pergalę. Mačas truko 2 val. 18 min.

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Latvė Jelena Ostapenko (WTA-32) 7:6 (7:5), 7:5 įveikė buvusią antrąją pasaulio raketę ispanę Paulą Badosą (WTA-59), lenkė Iga Swiatek (WTA-9) 6:2, 6:3 nepaliko vilčių kinei Xinyu Gao (WTA-244), ukrainietė Elina Svitolina (WTA-7) 1:6, 6:4, 6:2 susitvarkė su čeke Katerina Siniakova (WTA-55), praėjusią savaitę turnyrą Singapūre laimėjusi kanadietė Leylah Fernandez (WTA-26) 2:6, 6:4, 3:6 neatsilaikė prieš Uzbekistano atstovę Kamillą Rachimovą (WTA-76), o vos 16-os metų kinė Xinran Sun (WTA-582) dar kartą nustebino pasaulį, 6:4, 7:5 įveikdama ispanę Cristiną Bucsą (WTA-35).

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 9,416 mln. JAV dolerių.

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