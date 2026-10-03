„Nustokite šūkauti!“: prieš rusę žaidusiai olimpinei čempionei Pekine teko tramdyti savo sirgalius

Dvikovos metu Q. Zheng teko susidurti ir su triukšmingais savo gerbėjais. Įtemptame pirmojo seto pratęsime prieš atlikdama padavimą kinė net du kartus paprašė žiūrovų nustoti šūkauti.
„Pirmasis setas buvo ypač sunkus. Mačiau, kad kai kurie žiūrovai judėjo, todėl tuo metu buvo sunku suvaldyti emocijas“, – po 2 val. 22 min. trukusio mačo sakė 23-ejų tenisininkė.
Vis dėlto Q. Zheng pripažino, kad pati turi išmokti geriau suvaldyti tokias situacijas.
„Tai mano problema“, – sakė kinė ir pažadėjo į tai atsižvelgti.
Vėjuotame korte prieš daugelį taškų aidėjo sirgalių skanduotės Q. Zheng garbei, o kartais patys žiūrovai ragino vieni kitus būti tylesnius.
Išlyginusi rezultatą setais, Qi. Zheng trečiajame sete greitai įgijo persvarą. Rezultatui esant 3:0, A. Kalinskaja dėl traumos nusprendė pasitraukti iš kovos.
Į kitą etapą pateko ir ketvirtoji pasaulio raketė Coco Gauff. Amerikietė antrajame rate 7:6 (7:4), 4:6, 6:2 palaužė kolumbietę Camilą Osorio (WTA-66).
C. Gauff teko gerokai paplušėti – amerikietė susidūrė su problemomis paduodama kamuoliuką, o varžovė po pralaimėto įtempto pirmojo seto pratęsimo sugebėjo sugrįžti į mačą. C. Osorio taip pat reikėjo medicininės pagalbos dėl nugaros skausmų. Kolumbietė trečiajame sete išsaugojo du „match pointus“, tačiau trečias kartas nemelavo ir C. Gauff šventė pergalę. Mačas truko 2 val. 18 min.
Latvė Jelena Ostapenko (WTA-32) 7:6 (7:5), 7:5 įveikė buvusią antrąją pasaulio raketę ispanę Paulą Badosą (WTA-59), lenkė Iga Swiatek (WTA-9) 6:2, 6:3 nepaliko vilčių kinei Xinyu Gao (WTA-244), ukrainietė Elina Svitolina (WTA-7) 1:6, 6:4, 6:2 susitvarkė su čeke Katerina Siniakova (WTA-55), praėjusią savaitę turnyrą Singapūre laimėjusi kanadietė Leylah Fernandez (WTA-26) 2:6, 6:4, 3:6 neatsilaikė prieš Uzbekistano atstovę Kamillą Rachimovą (WTA-76), o vos 16-os metų kinė Xinran Sun (WTA-582) dar kartą nustebino pasaulį, 6:4, 7:5 įveikdama ispanę Cristiną Bucsą (WTA-35).
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 9,416 mln. JAV dolerių.
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