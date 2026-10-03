Brazdeikis pelnė 4 taškus, o „Unicaja“ patyrė antrą nesėkmę Ispanijos lygoje

I.Brazdeikis per 19 minučių įmetė 4 taškus (2/4 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 2 ir perėmė kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas ir surinko 8 naudingumo balus.
S.Lukošius aikštėje praleido 13 minučių, bet taškų nepelnė (0/1 dvit., 0/1 trit.), atliko rezultatyvų perdavimą, kartą prasižengė ir surinko -2 naudingumo balus.
Tenerifės komandai dėl traumos negali padėti Rokas Giedraitis, o rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Kyle’as Guy’us, kuris pelnė 18 taškų (6/9 dvit.), Marcelinho Huertas pridėjo 17 (7 rez. per.).
Pralaimėjusiems Kendrickas Perry įmetė 23 taškus, Amine’as Noua (6 atk. kam.) ir Cameronas Huntas (6 atk. kam.) surinko po 13.
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