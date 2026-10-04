Daugpilyje „Energijai“ nepavyko pralaužti varžovų gynybos – nusileista „Rigas HS/Dinaburga“ ledo ritulininkams

Šeimininkai abu savo įvarčius pelnė realizavę kiekybinę persvarą. Pirmajame kėlinyje Daugpilio ekipą į priekį išvedė Nikita Vengeris (14:41 min.), o trečiojo kėlinio pradžioje persvarą daugumoje padvigubino Jaroslavas Cirkinas (46:44 min.). Elektrėniškiams per visas rungtynes taip ir nepavyko pasižymėti – varžovų vartininkas Janis Voris atrėmė visus 19 „Energijos“ metimų ir išsaugojo sausus vartus.
„Energijos“ gretose patikimai rungtyniavo vartininkas Connoras Androlewiczius, atrėmęs 33 varžovų metimus iš 35 (94.3 proc. atremtų metimų).
Ignas Liegus ir Edvardas Palijus nugalėtojų gretose nežaidė.
Artimiausias rungtynes Elektrėnų „Energija“ žais šeštadienį, spalio 10 dieną, 17:00 val., namuose – laukia Lietuvos komandų derbis prieš Vilniaus „Hockey Punks - Mototoja“.
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