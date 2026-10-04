Djokovičius pranoko net Nadalį: Pekine pasiekė istorinį rekordą

39-erių N. Djokovičius Pekine laimėjo jau 32-ąjį mačą iš eilės. Tokiu būdu jis pagerino legendinio Rafaelio Nadalio rekordą – ispanas „Roland Garros“ turnyre turėjo 31 pergalės seriją. N. Djokovičiaus pasiektas rezultatas yra geriausias startas ATP ture šiuolaikinėje vyrų vienetų teniso istorijoje..
Geriausi startai viename ATP turnyre šiuolaikinėje eroje:
1. Novakas Djokovičius – Pekinas, 32-0
2. Rafaelis Nadalis – „Roland Garros“, 31-0
3. Johnas McEnroe – Milanas, 23-0
3. Matsas Wilanderis – Barselona, 23-0
5. Johnas McEnroe – Sidnėjus, 22-0
N. Djokovičius Pekino turnyre triumfavo net šešis kartus. Iki šių metų jo paskutinis pasirodymas Kinijos sostinėje buvo 2015-aisiais, kai finale jis įveikė būtent R. Nadalį ir iškovojo šeštąjį titulą. Prieš šių metų turnyrą serbas Pekine buvo laimėjęs visus 29 žaistus mačus. Po pergalių šiemet jo nepralaimėtų susitikimų serija išaugo iki 32.
R. Nadalio statistika „Roland Garros“ turnyre išlieka įspūdinga – ispanas Paryžiuje iškovojo 112 pergalių ir patyręs vos 4 pralaimėjimus. Jis Prancūzijos sostinėje triumfavo rekordinius 14 kartų.
Serbas Pekine jau dukart šiame turnyre buvo priverstas žaisti tris setus – prieš Bu Yunchaokete ir A. Zverevą. Nepaisant to, N. Djokovičius išlaikė nepriekaištingą savo rezultatą. Pusfinalyje jo laukia buvusi pirmoji pasaulio raketė – Daniilas Medvedevas.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,089 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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