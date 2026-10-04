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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Rusė liko šokiruota WTA 1000 turnyre: „Tai įvyko, kol maudžiausi duše“

2026-10-04 19:13 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-04 19:13
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Pekine (Kinija) vykstančiame WTA 1000 serijos „China Open“ turnyre pasirodymą baigusi Marija Timofejeva susidūrė su nemaloniu siurprizu. 22-ejų tenisininkė atskleidė, kad po mačo iš rūbinės buvo pavogtas jos laikrodis.

Marija Timofejeva | Scanpix nuotr.

Pekine (Kinija) vykstančiame WTA 1000 serijos „China Open“ turnyre pasirodymą baigusi Marija Timofejeva susidūrė su nemaloniu siurprizu. 22-ejų tenisininkė atskleidė, kad po mačo iš rūbinės buvo pavogtas jos laikrodis.

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M. Timofejeva Pekine pirmą kartą pateko į pagrindines turnyro varžybas. Pirmajame rate ji įveikė Darją Vidmanovą, tačiau antrajame ture susitiko su 2019 metų Pekino turnyro čempione Naomi Osaka. M. Timofejeva japonę privertė gerokai paplušėti ir buvo per žingsnį nuo netikėtos pergalės, tačiau keturiskart „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionė lemiamame sete susiėmė ir laimėjo 6:3, 3:6, 6:3.

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Vis dėlto pralaimėjimas N. Osakai nebuvo vienintelė M. Timofejevos nelaimė tą dieną. Tenisininkė socialiniame tinkle atskleidė, kad po mačo, kol ji maudėsi duše, iš jos krepšio buvo pavogtas laikrodis. Pasak M. Timofejevos, teniso krepšys prie rūbinės buvo paliktas vos dešimčiai minučių.

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„Nebūčiau nuspėjusi, kad šiemet WTA 1000 serijos turnyre iš rūbinės gali būti pavogtas mano laikrodis. Bet šiuo metu susitaikau su savo likimu tapti įvairiausių vagysčių auka. Reikia išmokti nepalikti teniso krepšio prie rūbinės net dešimčiai minučių, kol eini į dušą“, – rašė tenisininkė.

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Nepaisant nemalonaus incidento ir pralaimėjimo N. Osakai, M. Timofejeva Pekine turi kuo pasidžiaugti. Už pirmąją pergalę turnyre ji užsitikrino dar aukštesnę poziciją WTA reitinge. Atnaujinus pasaulio reitingą, tenisininkė pakils mažiausiai šešiomis vietomis ir užims rekordinę 62-ąją vietą.

Maskvoje gimusi M. Timofejeva iki 2025 m. atstovavo Rusijai, bet nuo praėjusių metų spalio nusprendė ginti Uzbekistano garbę.

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 9,416 mln. JAV dolerių.

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