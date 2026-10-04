Lietus sumaišė visas kortas: „Ferrari“ sprendimas nepasiteisino, Russellas staiga sustojo, o Verstappenas triumfavo

Dėl lietaus lenktynių startas iš pradžių buvo atidėtas 40 minučių. Tada pilotai su tarpinėms oro sąlygoms skirtomis padangomis išvažiavo į formavimo ratą, bet jis virto visišku chaosu. Net keletas pilotų susidūrė su problemomis, o daugiausiai vargo turėjo „Ferrari“ variklius naudojančios ekipos. Tuomet pilotai buvo pakviesti atgal į boksus, o startas vėl buvo atidėtas.
Praėjus daugiau nei pusantros valandos nuo planuoto lenktynių starto laiko pilotai dar kartą pajudėjo į formavimo ratą. Tuo metu trasoje nebelijo, o pilotai rinkosi skirtingas taktikas – vieni dėjosi tarpinėms oro sąlygoms skirtas padangas, kiti – sausai trasai.
Maxas Verstappenas („Red Bull“) lėtai pajudėjo į startą ir jį iš karto aplenkė abu „Mercedes“ pilotai. Lyderiu tapo Kimi Antonelli, į antrą vietą pakilo George‘as Russellas. Tuo tarpu sausai trasai skirtas padangas pasirinkę „Ferrari“ pilotai nugarmėjo į antrą dešimtuką, nes trasoje dar buvo daug šlapių vietų. Charlesas Leclercas jau kitame rate pasuko į boksus keistis padangų ir priekinio sparno, nes turėjo kontaktą su Nico Hulkenbergu („Audi“). Tuo metu pilotai su sausai trasai skirtomis padangomis buvo apie 30 sek. lėtesni už varžovus.
🥹 Ferrari pieces of Lewis Hamilton and Charles Leclerc — simply froze on tee-off!#BahrainGP • #F1 pic.twitter.com/juhQ5w3Lxx— Magyezi (@gyezi_) October 4, 2026
Po antro rato skirtumas tarp padangų sumažėjo iki 18 sek. per ratą.
M. Verstappenas per keletą ratų susitvarkė su G. Russellu ir pakilo į antrą vietą. Tuo metu skirtumas tarp padangų sumenko iki 13 sek. per ratą.
Lūžis įvyko 9-ajame rate. Tuomet padangas sausai trasai pasirinkę pilotai ėmė važiuoti greičiau už tarpines padangas turėjusius pilotus. Problema ta, kad tuo metu sausai trasai padangas pasirinkę pilotai buvo atsilikę daugiau nei 1 min. nuo lyderių. Netrukus lyderiai tai pastebėjo, pasuko į boksus ir keitėsi padangas. Tuo pačiu metu Valtteri Bottas išlėkė iš trasos, pasirodė saugos automobilis, o lyderiai galėjo atlikti „pigius“ sustojimus.
Po sustojimų boksuose pirmavo K. Antonelli, lenkęs M. Verstappeną, G. Russellą, Isacką Hadjarą („Red Bull“), Liamą Lawsoną („Racing Bulls“), Estebaną Oconą („Haas“), Arvidą Lindbladą („Racing Bulls“) ir Carlosą Sainzą („Williams“). Oscaras Piastri („McLaren“) važiavo 10-as, Lewisas Hamiltonas („Ferrari“) – 15-as, Lando Norrisas („McLaren“) – 16-as, o Ch. Leclercas – 17-as.
Vos pratęsus lenktynes M. Verstappenas su G. Russellu aplenkė K. Antonelli, kuris krito į 3-ią vietą. C. Sainzas susidūrė su Gabrieliu Bortoleto („Audi“) ir iš 8-os vietos nugarmėjo į 18-ą. G. Bortoleto tiek daug vietų neprarado, bet gavo 10 baudos sek. už avarijos sukėlimą.
16-ajame rate O. Piastri pakilo į 8-ą vietą, o L. Hamiltonas – į 9-ą.
Gerą greitį demonstravęs L. Hamiltonas per keletą ratų aplenkė O. Piastri, A. Lindbladą, E. Oconą, L. Lawsoną ir pakilo į 5-ą vietą. Tuo tarpu K. Antonelli susitvarkė su G. Russellu ir važiavo 2-as. Po dar kelių ratų O. Piastri pakilo į 7-ą vietą, o Ch. Leclercas – į 8-ą. Tuo metu taškų „zonoje“ jau važiavo ir L. Norrisas, buvęs 10-as.
Po sustojimų boksuose toliau lyderiavo M. Verstappenas, lenkęs K. Antonelli, G. Russellą, I. Hadjarą ir L. Hamiltoną. Ch. Leclercas pakilo į 6-ą vietą, O. Piastri – į 7-ą, L. Lawsonas krito į 8-ą poziciją, L. Norrisas važiavo 9-as, o dėl paskutinio taško kovojo A. Lindbladas ir Fernando Alonso („Aston Martin“).
Likus 16 ratų L. Norrisas aplenkė L. Lawsoną ir važiavo 8-as. Po 2 ratų F. Alonso susitvarkė su A. Lindbladu ir pakilo į taškų „zoną“.
Likus 12 ratų sugedo Alexo Albono („Williams“) bolidas ir buvo paskelbta virtualaus saugos automobilio fazė. Tuo metu padangas iš lyderių suskubo pasikeisti M. Verstappenas, L. Hamiltonas ir Ch. Leclercas. Dar po rato persigalvojo K. Antonelli, G. Russellas ir I. Hadjaras, kurie irgi pasuko į boksus. Po kelių ratų virtualaus saugos automobilio fazės nuspręsta išleisti saugos automobilį į trasą. Tada į boksus pasuko ir „McLaren“ bei kitų komandų pilotai, tad vėl grįžo „status quo“.
Prieš paskutinę lenktynių atkarpą pirmą dešimtuką sudarė M. Verstappenas, K. Antonelli, G. Russellas, I. Hadjaras, L. Hamiltonas, Ch. Leclercas, O. Piastri, L. Norrisas, L. Lawsonas ir F. Alonso.
Likus 6 ratams ir važiuojant paskui saugos automobilį prasidėjo keistenybės. G. Russellas staiga sustojo trasoje, o L. Norrisas nespėjo sustabdyti, išvažiavo už trasos ribų ir nukrito į 11-ą vietą. I. Hadjaras pakilo į 3-ią vietą, L. Hamiltonas – 4-ą, Ch. Leclercas – į 5-ą, O. Piastri – į 6-ą, L. Lawsonas – į 7-ą, F. Alonso – į 8-ą, N. Hulkenbergas – į 9-ą, o A. Lindbladas – į 10-ą.
🏎️ 51/56: 😮 Qué pasó?? #GeorgeRussell OUT!! #F1 #BahrainGP #Mercedes #Panama #Sports #Formula1 https://t.co/d1fZlKvR9d— Gerry McGwire (@GerryMcGwire) October 4, 2026
Lando Norris aprendió que en la Fórmula 1 se puede llegar a frenar tarde ☠️ https://t.co/Gq9wVVYGlG— 9zJoakoF1 💜 (@joakopalomares) October 4, 2026
Likus 4 ratams saugos automobilis pagaliau pasitraukė ir lenktynės buvo atnaujintos.
L. Hamiltonas likus 3 ratams aplenkė I. Hadjarą ir pakilo į 3-ią vietą. L. Norrisas susitvarkė su A. Lindbladu bei N. Hulkenbergu ir šoktelėjo į 9-ą poziciją.
Priešpaskutiniame rate I. Hadjarą aplenkė ir Ch. Leclercas, pakilęs į 4-ą vietą. Tuo tarpu A. Lindbladas atėmė paskutinį tašką iš N. Hulkenbergo.
Priekyje M. Verstappenas nesulaukė rimtesnio K. Antonelli spaudimo ir šventė pirmą sezono pergalę.
Bahreino GP lenktynių rezultatai:
K. Antonelli (320 taškų) pilotų įskaitoje dar labiau nutolo nuo G. Russello (236) bei L. Hamiltono (214). Konstruktorių įskaitoje pirmąjį trejetą sudaro „Mercedes“ (556), „Ferrari“ (405) bei „McLaren“ (316), kurią sparčiai vejasi „Red Bull“ (298).
17-asis etapas – Singapūro GP – vyks spalio 9-11 d. Jame išvysime ir sprinto kvalifikaciją bei sprinto lenktynes.
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