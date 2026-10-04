Adomaitis: apie sugrįžimą į Lietuvos rinktinę, naujus iššūkius ir vienybės svarbą krepšinyje

D.Adomaitis atsidūrė unikalios situacijos epicentre – kol asociacija „Lietuvos krepšinis“ dar tik rengiasi spalio 14 d. vyksiantiems naujojo organizacijos prezidento rinkimams, visi keturi kandidatai vieningai sutarė nelaukiant rinkimų D. Adomaičiui perduoti šalies vyrų krepšinio rinktinės vairą. Iš Šakių rajono kilęs krepšinio specialistas pasiūlymą priėmė ir grįžta į nacionalinę komandą, kurioje darbavosi 2016–2019 metais.
Šiuo metu treneris vieši JAV, kur atlieka stažuotę Oklahomos „Thunder“ klube.
– Kaip priėmėte žinią, jog buvote vieningai visų kandidatų pasirinktas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneriu?
– Pirmiausia norėčiau visiems padėkoti už pasitikėjimą. Šis žingsnis dar kartą parodo, koks svarbus mūsų visuomenei yra krepšinis. Visi supranta artėjančio pasaulio čempionato atrankos lango svarbą. Man pačiam šios pareigos reiškia didžiulę atsakomybę ir garbę.
– Ar jūsų negąsdino komplikuota rinktinės situacija 2027 metų pasaulio čempionato atrankoje?
– Jau anksčiau turėjau laiko apmąstyti situaciją ir buvau apsisprendęs, kad jei bus toks pasiūlymas – neliksiu nuošalyje. Turnyrinę situaciją visi puikiai suprantame. Tikiu, kad bendromis pastangomis ją galime pakeisti. Jei būčiau netikėjęs, kad tai įmanoma, nebūčiau žengęs šio žingsnio.
– Iki spalio 9-osios viešėsite JAV. Kokia jūsų misija ten?
– Pasitaikė puiki galimybė tobulėti profesine prasme, o aš visada tuo naudojosi. Į Oklahomą pats labai norėjau, ieškojau kontaktų ir, su „Wasserman“ agentūros pagalba, pavyko idėją įgyvendinti. Sulaukiau patvirtinimo, kad galėsiu stebėti visą „Thunder“ treniruočių procesą bei keletą kontrolinių rungtynių prieš NBA sezono startą. Man, kaip treneriui, yra labai įdomus jų jaunas vairininkas Markas Daigneault. Jo krepšinio filosofija man artima – viskas prasideda nuo gynybos. Žaidėjams suteikiama nemažai sprendimų laisvės, tačiau kartu tai yra integruojama į apibrėžtus komandinius veiksmus. Žinoma, man įdomūs ir „Thunder“ organizaciniai aspektai. Jie neseniai buvo NBA čempionai, turi atitinkamą organizacinį lygį, kurį naudinga pastebėti savo akimis.
– Iki artimiausio atrankos lango lieka maždaug pusantro mėnesio, kuris žaibiškai prabėgs. Kokie jūsų numatyti pirmieji darbai?
– Pirmiausia mums visiems, susijusiems su rinktine ir asociacija, svarbu aiškiai apsibrėžti esamą situaciją. Nesvarstyti, kas buvo praeityje ir kas laukia ateityje. Turime susidėlioti konkrečius žingsnius ir juos įgyvendinti. Mano pirmas darbas – rinktinės štabo suformavimas. Jis apima ne tik asistentus, bet ir fizinio parengimo bei medicininės priežiūros specialistus. Turiu su kiekvienu pasikalbėti ir sudaryti darnų štabą.
– Ar jau kontaktuojate su potencialiais rinktinės kandidatais?
– Dabar laikas nėra itin dėkingas, nes visiems jau prasidėjo klubinis sezonas. Rungtynės seka rungtynes, laiko kitoms temoms beveik nėra. Tačiau pabendrausiu su visais žaidėjais. Juolab, kad su dauguma jų ir iki šiol palaikiau pakankamai gerą ryšį. Manau, kad pravers ir tai, jog turiu gerus santykius su visais LKL klubais, kuriuose yra rinktinės kandidatų branduolys. Žinoma, yra niuansų, ypač su Eurolygos tvarkaraščiu, bet neabejoju visų geranorišku požiūriu.
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