Užsienio reikalų ministras nežada derėtis su Baltarusija

„Mes nekalbame apie derybas šiuo metu, neįkriskime į naratyvą, kurį mums formuoja prieš mus nusiteikęs režimas, kuris daro mums žalą ne vakar, ne šiandien, o metai iš metų. Prisiminkime savo principus ir į ką mes atsiremiame. Tai, kad esame spaudžiami eiti į kažkokias derybas nežinia apie ką – nereiškia, kad tai yra mūsų laikysena“, – žurnalistams Vilniuje teigė K. Budrys.
Be to, ministras patikino, kad Lietuva dėl reakcijos į aviaciniam saugumui grėsmę keliančių meteorologinių balionų antplūdį iš Baltarusijos derasi su sąjungininkais Europoje.
„Mes kalbame su savo sąjungininkais (...), tas darbas vyksta plačiai. Mes esame sutelkę taip pat ir Europos Sąjungos (ES) institucijas, valstybes prie stalo“, – dėstė K. Budrys.
„Kai instrumentalizavome migraciją – tai užtruko laike. Dabar, lygiai taip pat, čia nėra vienos stebuklingos sidabrinės kulkos. Bet ką svarbu mums, Lietuvai, padaryti – tai neprarasti proto, kantrybės ir fokuso, kur yra esmė ir problema ir nesiblaškyti“, – akcentavo jis.
Lietuva sieną su Baltarusija atidarė vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, nuo to laiko pasienyje įstrigę Lietuvos vežėjai negali išvykti iš specialių stovėjimo aikštelių.
Prasidėjus kontrabandinių balionų antplūdžiui, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, nusprendė uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija, tačiau Vyriausybės sprendimu jie atidaryti anksčiau.
Visgi, ketvirtadienį dėl kontrabandinių balionų grėsmės vėl sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai, premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad, jei tokios hibridinės atakos kartosis, siena vėl gali būti uždaryta, taip pat ragino išleisti pasienyje įstrigusius Lietuvos vežėjus.
