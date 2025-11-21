 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Užsienio reikalų ministras nežada derėtis su Baltarusija

2025-11-21 12:08 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 12:08

Baltarusijai siekiant diplomatinių derybų su Lietuva, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad sprendžiant meteorologinių balionų klausimą, toks siūlymas nėra svarstomas. Lietuvos diplomatijos vadovas ragino nepasiduoti Aliaksandro Lukašenkos režimo kuriamam naratyvui. 

Kęstutis Budrys (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

„Mes nekalbame apie derybas šiuo metu, neįkriskime į naratyvą, kurį mums formuoja prieš mus nusiteikęs režimas, kuris daro mums žalą ne vakar, ne šiandien, o metai iš metų. Prisiminkime savo principus ir į ką mes atsiremiame. Tai, kad esame spaudžiami eiti į kažkokias derybas nežinia apie ką – nereiškia, kad tai yra mūsų laikysena“, – žurnalistams Vilniuje teigė K. Budrys. 

Be to, ministras patikino, kad Lietuva dėl reakcijos į aviaciniam saugumui grėsmę keliančių meteorologinių balionų antplūdį iš Baltarusijos derasi su sąjungininkais Europoje

„Mes kalbame su savo sąjungininkais (...), tas darbas vyksta plačiai. Mes esame sutelkę taip pat ir Europos Sąjungos (ES) institucijas, valstybes prie stalo“, – dėstė K. Budrys.

„Kai instrumentalizavome migraciją – tai užtruko laike. Dabar, lygiai taip pat, čia nėra vienos stebuklingos sidabrinės kulkos. Bet ką svarbu mums, Lietuvai, padaryti – tai neprarasti proto, kantrybės ir fokuso, kur yra esmė ir problema ir nesiblaškyti“, – akcentavo jis. 

Lietuva sieną su Baltarusija atidarė vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, nuo to laiko pasienyje įstrigę Lietuvos vežėjai negali išvykti iš specialių stovėjimo aikštelių.

Prasidėjus kontrabandinių balionų antplūdžiui, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, nusprendė uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija, tačiau Vyriausybės sprendimu jie atidaryti anksčiau.

Visgi, ketvirtadienį dėl kontrabandinių balionų grėsmės vėl sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai, premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad, jei tokios hibridinės atakos kartosis, siena vėl gali būti uždaryta, taip pat ragino išleisti pasienyje įstrigusius Lietuvos vežėjus.

manau
manau
2025-11-21 12:41
reikia skubiai keisti šį ministerį
Atsakyti
čia mano nuomonė
čia mano nuomonė
2025-11-21 12:45
Norint Lietuvai gero, reikia derėtis dėl abipusio automobilių (ir su BY numeriais) paleidimo, dėl trąšų tranzito ir daugelio kitų klausimų. Nežinau, kam tarnauja tie visi albinai, žvygiai ir kiti, bet kad esame užgrobti kažkokios gaujos, tai akivaizdu.
Atsakyti
na
na
2025-11-21 12:47
Amerikonai derasi, o mes nesiderėsim, net nejuokinga...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
