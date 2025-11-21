 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Įstrigę Lietuvos vežėjai negali pajudėti iš pasienio su Baltarusija: „Jokių gerų naujienų“

2025-11-21 09:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 09:41

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad praėjus beveik dviems paroms po sienos su Baltarusija atidarymo Lietuvoje registruoti vilkikai vis dar neįvažiuoja į šalį.

Baltarusijos pasienis su Lietuva (nuotr. gamintojo)

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad praėjus beveik dviems paroms po sienos su Baltarusija atidarymo Lietuvoje registruoti vilkikai vis dar neįvažiuoja į šalį.

21

„Stovime, lyg įkalti – jokių gerų naujienų. Vienintelis dalykas yra, kad keli autovežiai įvažiavo į Baltarusiją. Kiti pro Baltarusiją iš Lietuvos važiuoti pasiruošę vežėjai – susilaiko. Jie jau buvo žadėjo startuoti, tačiau pamatę, kad Baltarusija neišleidžia ten vis dar užstrigusių vilkikų – atsirado baimė, kad dar daugiau transporto priemonių bus prarasta“, – Eltai penktadienį ryte sakė E. Mikėnas.

Jam vėliau antrino ir Tarptautinio transporto bei logistikos aljanso (TTLA) generalinis direktorius Povilas Drižas.

„Situacija yra nepakitusi. Status quo koks yra, toks yra. Mano žiniomis, iš mūsų turimų vilkikų dar niekas neparvažiavo į Lietuvą – jie nėra išleidžiami iš parkavimo aikštelių. Tiesa, yra paskleista žinia, kad kol Lietuvos ir ir Baltarusijos ministrai nepasikalbės, tol nieko ir nebus“, – Eltai teigė P. Drižas.

Lietuva sieną su Baltarusija atidarė vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, nuo to laiko pasienyje įstrigę Lietuvos vežėjai negali išvykti iš specialių stovėjimo aikštelių.

Prasidėjus kontrabandinių balionų antplūdžiui, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, nusprendė uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija, tačiau Vyriausybės sprendimu jie atidaryti anksčiau.

Skelbta, jog pasienyje įstrigusios transporto priemonės su lietuviškai numeriais perkeltos į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei už tai apmokestintos 120 eurų mokesčiu.

„Linava“ prezidentas sakė turintis duomenų, kad Baltarusija reikalauja derybų su Lietuva Užsienio reikalų ministerijų (URM) lygmeniu.

Visgi vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau ketvirtadienį sakė tokių duomenų neturintis.

Kaip skelbta, pasienyje gali būti įstrigę iki tūkstančio Lietuvoje registruotų vilkikų.

Sprendimą atidaryti sieną anksčiau numatyto termino Lietuvos Vyriausybė priėmė po to, kai sumažėjo kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautai, trikdantys šalies oro uostų darbą.

Visgi atidarius sieną balionai ketvirtadienio vakarą vėl sutrikdė Vilniaus oro uosto veiklą – po naujausio incidento premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad, jei balionų antplūdžiai kartosis, vėl gali būti priimtas sprendimas dar kartą uždaryti sieną.

Prezidentas prašo nedaryti tragedijos

Prezidentas Gitanas Nausėda ragina nedaryti tragedijos dėl iš Baltarusijos nesugrįžtančių Lietuvos vilkikų, tačiau žada aiškintis, kokios priežastys tai lemia.

„Nereikia čia dabar pulti ir daryti iš to tragediją. Pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokios tariamos ar tikros priežastys lemia, kad mūsų vilkikai iš Baltarusijos vis dar nejuda. Galimas dalykas, kad tai nėra kažkoks sąmoningas mėginimas sulaikyti, galbūt tai yra mėginimas kažkokią derybinę poziciją parodyti“, – penktadienį žurnalistams Vilniuje sakė šalies vadovas.

Tomas Jakutis
Tomas Jakutis
2025-11-21 09:48
Rašydami nedarykite klaidos: vikikai ne "įstrigę" - jie negrįžo į LT nes yra AREŠTUOTI Lukašenkos sprendimu. Ir šis sprendimas neša nemažus nuostolius Lietuvai. O Baltarusijai dar didesnius nuostolius atnešė pasienio punktų uždarymas.
Kol vilkikai areštuoti - jie nepajudės, atidaryta siena ar neatidaryta.
Atsakyti
O tai
O tai
2025-11-21 10:47
kokio bybio buvo ten lyst? Dideli pinigai? Dėl to ir dideli, kad ir rizika didelė.
Atsakyti
Balionai skraido toliau
Balionai skraido toliau
2025-11-21 10:10
Kiek visa tai kainuos sienos uždarymo vadovams?
Atsakyti
