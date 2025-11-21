Užsienio reikalų ministerija Baltarusijos veiksmus vertina kaip šantažą

„URM nemato jokio pagrindo pasiduoti prievartai ir šantažui iš Baltarusijos pusės“, – teigiama BNS perduotame komentare.
„Lukašenkos režimo veiksmus vertiname kaip dar vieną bandymą išnaudoti bet kokią situaciją spaudimui Lietuvai daryti, ieškant naujų režimo legitimizavimo kelių“, – rašoma jame.
Anot URM, Baltarusijos režisuojama situacija, kai Lietuvos įmonių turtas laikomas įkaitu, tik dar labiau sustiprina Lietuvos pozicijas siekiant griežtesnių sankcijų Lukašenkos režimui įvedimo.
„ES piliečių, o dabar ir jų nuosavybės grobimas nepakeis ES principų santykiuose su ją atakuojančia diktatūra – bus tęsiama tarptautinė izoliacija ir didinamas spaudimas režimui“, – pabrėžė Lietuvos ministerija.
BNS rašė, kad ketvirtadienio vidurnaktį Lietuva atidarė du pasienio punktus su Baltarusija, tačiau lietuviški vilkikai iki šiol neišleidžiami.
Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas teigė, kad, jo žiniomis, Baltarusija neišleidžia lietuviškų vilkikų iš specialių aikštelių ir reikalauja Vilniaus ir Minsko Užsienio reikalų ministerijų atstovų susitikimo.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ketvirtadienį sakė neturintis informacijos, jog Minskas reikalautų užsienio reikalų ministerijų atstovų susitikimo.
Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas Drižas savo ruožtu teigė, kad Minsko atstovai dar sprendžia, kaip Lietuvos transportą išleisti iš aikštelių, ar leisti jiems važiuoti per Baltarusijos teritoriją.
Reaguodamas Lietuvos į sienos uždarymą, Minskas lapkričio pradžioje uždraudė jo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol nebus atverta siena, o iki tol didžioji dalis jų nugabenta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną stovintį vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinas grasinama konfiskuoti.
Lietuva siena su Baltarusija spalio pabaigoje buvo uždariusi siekdama pažaboti oro uostų darbą trikdančius kontrabandinių balionų skrydžius.
Lietuvos vadovai yra sakę, kad tabako gaminių kontrabanda meteorologiniais balionais organizuojama ne be Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios.
