  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos vežėjų vilkikai antrą parą neįvažiuoja į Lietuvą po atidarytų sienų: „Neaišku, kodėl“

2025-11-21 08:07 / šaltinis: BNS
2025-11-21 08:07

 Nepaisant atidarytų pasienio su Baltarusija punktų, Lietuvos vežėjų vilkikai antrą parą neįvažiuoja į Lietuvą, sako Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas.

„Toks chaosėlis“: lietuviams vilkikams įstrigus Baltarusijoje – žvilgsnis į Lietuvos klaidas (tv3.lt koliažas)

 Nepaisant atidarytų pasienio su Baltarusija punktų, Lietuvos vežėjų vilkikai antrą parą neįvažiuoja į Lietuvą, sako Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas.

Pasak Giedriaus Mišučio, penktadienio ryto duomenimis, su lietuviškais numeriais kol kas neįvažiavo nė vienas vilkikas. 

„Niekas nesikeičia, ir neaišku, kodėl ten jie nepravažiuoja“, – BNS teigė G. Mišutis.

„Punktas dirba, pralaidumas yra. Lengvieji važiuoja, krovininiai važiuoja su kitų šalių numeriais, daugiausia, aišku, Rusijos, kur vairuotojai turi supaprastintus dokumentus. Pati punktų veikla yra visiškai normali ir tikrai galėtų punktas praleisti ir kitų priemonių, ypač vilkikų daugiau, bet su lietuviškais nevažiuoja“, – kalbėjo jis.

G. Mišučio teigimu, atvėrus sieną keletas lietuviškų vilkikų važiavo ir į Baltarusijos pusę.

VSAT penktadienio ryto duomenimis, nuo pasienio punktų atvėrimo iki šiol iš Lietuvos išvyko 409 lengvieji automobiliai, o atvyko 488. Iš Lietuvos išvyko 126 krovininiai automobiliai, atvyko – 75.

BNS rašė, kad ketvirtadienio vidurnaktį Lietuva atidarė du pasienio punktus su Baltarusija. Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas teigė, kad, jo žiniomis, Baltarusija neišleidžia lietuviškų vilkikų iš specialių aikštelių ir reikalauja Vilniaus ir Minsko Užsienio reikalų ministerijų atstovų susitikimo.

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ketvirtadienį sakė neturintis informacijos, jog Minskas reikalautų Užsienio reikalų ministerijų atstovų susitikimo.

Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas Drižas savo ruožtu teigė, kad Minsko atstovai dar sprendžia, kaip Lietuvos transportą išleisti iš aikštelių, ar leisti jiems važiuoti per Baltarusijos teritoriją.

Reaguodamas Lietuvos į sienos uždarymą, Minskas lapkričio pradžioje uždraudė  jo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį kol nebus atverta siena, o iki tol didžioji dalis jų nugabenta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną stovintį vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinas grasinama konfiskuoti.

