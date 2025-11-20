Šokiruojanti vilniečio istorija: sustabdė dėl saugos diržo, bet paraudusios akys išdavė kur kas daugiau

Paaiškėjo, kad jam jau anksčiau buvo skirtas 4 metų draudimas sėsti prie vairo, tačiau vyras teismo paskirtų apribojimų nepaisė.
Jis teisinosi, kad dėl astmos pasijautė blogai, todėl nusprendė keletą kilometrų pavažiuoti iki namų ir pasiimti inhaliatorių.
Sklido alkoholio kvapas
Bylos duomenimis, balandžio 6 d. apie 9.20 val. policijos ekipažas Pergalės gatvėje pastebėjo automobilį „Opel Vectra“. Vairuotojas buvo neprisisegęs saugos diržo, todėl pareigūnai jį sustabdė.
Prie vairo sėdėjo Mindaugas. Priėjus arčiau – nuo jo sklido stiprus alkoholio kvapas, kalba buvo nerišli, akys paraudusios.
Patikrinus blaivumą, 9.27 val. jam nustatytas 1,80 prom. girtumas, o pakartotinio pūtimo metu – 1,61 promilės. Mindaugas su rezultatais sutiko. Dokumentų jis nepateikė, nes, kaip paaiškėjo, buvo praradęs teises dėl analogiško incidento.
Skubėjo pasiimti inhaliatoriaus
Teismo posėdyje Mindaugas kaltę pripažino bei pateikė savąją įvykių versiją. Vyras teigė, kad išvakarėse su draugais gėrė degtinę, suvartojo apie pusę litro.
Naktį nakvojo pas mamą, o ryte pabudęs pasijautė blogai – esą todėl, kad serga astma. Jis nerado inhaliatoriaus ir nusprendė nuvažiuoti į savo butą.
Mindaugas teigė manęs, kad per naktį „išsiblaivė“, o 5 kilometrų atstumą norėjęs įveikti greitai, tada palikti automobilį prie savo namų ir grįžti pas mamą autobusu. Jis pripažino, kad puikiai žinojo apie jam galiojantį draudimą vairuoti, tačiau vis tiek sėdo prie vairo.
Vyras pasakojo prižiūrintis mamą, gyvenantis iš 960 eurų pajamų, iš kurių dalį tenka atiduoti antstoliams. Anot jo, šeimoje yra tik vienas automobilis, kurį mama įsigijo tam, kad ją būtų galima nuvežti pas gydytojus.
Liudytojų parodymai ir tyrimo duomenys
Policijos pareigūnai patvirtino, kad Mindaugas buvo akivaizdžiai girtas – tai rodė kalbėsena, elgesys ir alkotesterio rezultatai. Tyrimo metu surinkti įrodymai taip pat atskleidė, kad automobilis priklausė Mindaugo motinai, o transporto priemonės viduje rasta daug tuščių plastikinių butelių.
Be to, Probacijos tarnyba nurodė, kad Mindaugas 2023 m. buvo nuteistas už analogišką nusikalstamą veiką ir jam buvo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – 4 metų draudimas vairuoti. Jis su draudimu buvo supažindintas pasirašytinai.
Todėl teismas Mindaugą pripažino kaltu dėl vairavimo išgėrus ir paskyrė 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kurios vykdymas atidėtas 2 metams, taikant intensyvią priežiūrą.
Vyrui nurodyta nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose, jei tai nesusiję su darbu ar gydymu, dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje ir visiškai nevartoti alkoholio bei kitų psichiką veikiančių medžiagų.
Mindaugui taip pat 7 metams uždrausta vairuoti transporto priemones. Teismas įpareigojo jį per metus sudalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje.
Kadangi automobilis priklausė jo motinai, konfiskuota ne pati transporto priemonė, o jos vertę atitinkanti suma – 1 180 eurų, kurią Mindaugas privalo sumokėti į valstybės biudžetą per 3 dienas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!