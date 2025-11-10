Naktis, kurios Simona nepamirš dar ilgai – „nuotykiai“ Kaune atsieis beveik 16 tūkst. eurų

Kauno apylinkės teismas išnagrinėjo bylą, kurioje Simona pripažinta kalta dėl to, kad girta sėdo prie vairo, sukėlė eismo įvykį ir automobilyje laikė draudžiamas medžiagas.
Moteris tą naktį prie arenos taranavo du automobilius, bandė iš įvykio vietos pasišalinti, o pareigūnams apžiūrint jos transporto priemonę, rasti ir narkotinių medžiagų likučiai.
Teismas Simonai skyrė ne tik baudą (2,2 tūkst. eurų – aut. past.), bet ir įpareigojo sumokėti dalį konfiskuojamo automobilio „Peugeot“ vertės – daugiau nei 13 tūkst. eurų.
Liūdna linksmybių atomazga
Šis incidentas įvyko 2025 m. vasario 23 d., apie 1 val., automobilių stovėjimo aikštelėje. Simona vairavo automobilį „Peugeot 408“ ir judėdama atbuline eiga atsitrenkė į spūstyje stovintį BMW.
Netrukus jos automobilis pajudėjo į priekį ir kliudė dar vieną stovinčią tos pačios markės transporto priemonę.
Liudytojai pasakojo, kad po susidūrimų vairuotoja elgėsi neįprastai – vaikščiojo be aiškaus tikslo, nerišliai kalbėjo, į įvykį reagavo chaotiškai. Išgirdusi, kad kiti vairuotojai kviečia policiją, Simona apsisuko ir pradėjo bėgti link arenos pastato.
Pareigūnai, renginio metu patruliavę netoliese, buvo sustabdyti liudytojo, kuris bedė pirštu į nubėgančią moterį. Simona buvo sulaikyta, o grįžusi į aikštelę patvirtino, kad būtent ji sukėlė eismo įvykį.
Įtarimą sukėlė kvapas automobilyje
Patikrinus moters blaivumą, alkotesterio ekrane sužibo 1,69 promilės. Antrą kartą patikrinti vairuotojos nepavyko, nes ji tapo agresyvi, pradėjo priešintis pareigūnams.
Apžiūrėję automobilio saloną, pareigūnai porankyje rado smulkinimo malūnėlį ir popieriaus lankstinuką su viduje buvusia draudžiama medžiaga.
Simona pripažino, kad narkotinės medžiagos priklausė jai, tačiau teigė, kad jas įsigijo spontaniškai – esą prie arenos rūkantys nepažįstami asmenys tiesiog pasiūlė jai pamėginti.
Teisme Simona savo kaltę pripažino visiškai. Moteris aiškino, kad su drauge dalyvavo renginyje, ten išgėrė kelis alkoholinius kokteilius.
Supratusi, jog jaučiasi girta, sutarė, kad namo važiuos taksi, o automobilį paliks aikštelėje. Pasak Simonos, ji grįžo tik pasiimti automobilyje padėtų pinigų ir laukė atvykstančio taksi.
Tačiau užvedusi automobilį ji net pati nesuprato, kaip pradėjo judėti. Teisme moteris atviravo, kad tai, kas nutiko vėliau, ji prisimena lyg pro miglą.
Simona teisme gailėjosi dėl savo elgesio. Teigė, kad turi skolų, todėl vyksta į užsienį užsidirbti pinigų, kad galėtų padengti nuostolius. Teismui ji pateikė nepriklausomą savo automobilio vertinimą, kuriame nurodyta, kad transporto priemonė verta 26,5 tūkst. eurų.
Liudytojų pasakojimai
Vienas nukentėjusių vairuotojų teigė matęs, kaip atbuline eiga važiuojantis „Peugeot“ kliudė jo BMW, o vėliau trenkėsi ir į kitą automobilį.
Moteris išlipusi atrodė sutrikusi, nepriėjo prie jo, o netrukus pabėgo. Kita liudytoja – kartu į renginį atvykusi draugė – patvirtino, kad jos abidvi vartojo alkoholį.
Pasak jos, Simona planavo nebevairuoti ir laukti taksi, todėl jos tik trumpam įlipo į automobilį pasiimti grynųjų pinigų. Kodėl draugė užvedė automobilį, ji nesuprato.
Apsaugos darbuotojai nurodė, kad sulaikyta moteris buvo aiškiai apsvaigusi, elgėsi agresyviai ir spjaudėsi.
Teismo paskirta bausmė
Įvertinus liudytojų parodymus ir kitus bylos duomenis, Simona buvo pripažinta kalta dėl dviejų nusikalstamų veikų – dėl vairavimo išgėrus ir narkotinių medžiagų laikymo.
Už tai jai skirta 2,2 tūkst. eurų. Teismai tokiais atvejais įprastai priima sprendimą konfiskuoti automobilį, tačiau šis priklauso lizingo bendrovei, todėl iš Simonos nuspręsta išieškoti dalį jo vertės – 13 330 eurų.
Be to, moteriai 2 metams uždrausta vairuoti kelių transporto priemones. Teismas nurodė sunaikinti rastas draudžiamas medžiagas bei smulkinimo malūnėlį.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.
