Skyrybas išgyvenęs kaunietis „paleido vadeles“ – neteko ne tik prabangaus „Porsche“

Sustabdytas policijos pareigūnų, jis bandė teisinti save, kad pavažiavo vos tik kelis šimtus metrų, tačiau tai nuo atsakomybės neišgelbėjo.
Teismas kauniečiui Mariui paskyrė 1,7 tūkst. eurų baudą, tačiau ji tik lašas jūroje, nes vyrui dar buvo atimta teisė vairuoti bei iš jo nuspręsta konfiskuoti 40 tūkst. eurų, tiek įvertintas jo vairuotas automobilis.
Pripūtė 1,79 promilės
Bylos duomenimis, 2025 m. birželio 9 d. apie 22.12 val. Kaune Marius vairavo automobilį „Porsche Taycan“. Policijos pareigūnai jį sustabdė patikrinimui.
Pirmo matavimo metu užfiksuota 1,95 promilės, o pakartotinio – 1,79 promilės girtumas. Teisme vyras prisipažino kaltu.
Jis pasakojo, kad po skyrybų gyveno iš santaupų, neturėjo pastovaus darbo ir neseniai pradėjo dirbti įmonėje, kurioje už gegužės mėnesį gavo tik 276 eurus.
Automobilis, kaip nurodyta byloje, priklausė draugo įmonei ir buvo įsigytas lizingu.
„Automobilis stovėjo kieme, norėjau jį pervaryti į kitą vietą, nes draugui reikėjo atlaisvinti kiemą. Atstumas buvo vos keli šimtai metrų. Prieš tai sustojau kavinėje, išgėriau ir, maniau, kad nieko blogo neatsitiks. Deja, klydau“, – teisme sakė kaltinamasis.
Jis pridūrė, kad metus laiko nevartojo alkoholio, tačiau tą vakarą „paleido vadeles“. Anksčiau Marius jau buvo sulaikytas dėl panašaus pažeidimo, o kartą nuo baudžiamosios atsakomybės buvo atleistas pagal laidavimą.
Išsiskyręs, augina du vaikus
Marius paaiškino, kad yra išsiskyręs bei augina du mažamečius vaikus – 12 metų dukrą ir 8 metų sūnų.
Pasak jo, išlaikymo įsiskolinimas vaikams siekia apie 10 tūkst. eurų. Dukra mokosi privačioje gimnazijoje, kurios pusmečio mokestis siekia 2,2 tūkst. eurų.
„Prašau skirti tokią bausmę, kuri leistų man toliau dirbti ir išlaikyti vaikus. Paskirtas areštas sutrukdytų padengti turimus įsiskolinimus“, – prašė vyras.
Teismo verdiktas
Teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis prisipažino ir gailėjosi, todėl už vairavimą išgėrus jam skyrė 1,7 tūkst. eurų baudą.
Be to, vyrui paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas penkeriems metams. Apie šį sprendimą informuota „Regitra“.
Teismas taip pat nusprendė iš Mariaus konfiskuoti automobilio „Porsche Taycan“ vertę atitinkančią pinigų sumą – 39 421 eurą.
Šis teismo nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.
