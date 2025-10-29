Šiauliuose vyras pasielgė keistai: padarė avariją, pabėgo, išgėrė ir tik tada kreipėsi į policiją

Iš pradžių jis pasišalino iš įvykio vietos, o grįžęs namo išgėrė alkoholio. Ir tada nusprendė, kad turi apie eismo įvykį pranešti policijai.
Šiaulių apylinkės teismas pripažino Raimundą kaltu dėl eismo įvykio sukėlimo ir alkoholio vartojimo po jo, iki įvykio aplinkybių nustatymo.
Tiesa, vairuotojas sugebėjo išvengti baudžiamosios atsakomybės – teismas jį atleido pagal laidavimą, bet uždraudė vairuoti trejus metus ir konfiskavo jo automobilį „Toyota Yaris Hibrid“.
Įvykio aplinkybės
Bylos duomenimis, 2025 m. liepos 14 d. apie 17.15 val. Raimundas automobilių stovėjimo aikštelėje prie parduotuvės Šiauliuose, vairuodamas „Toyota Yaris Hibrid“, kliudė kitą automobilį.
Vyras iš įvykio vietos pasišalino, tačiau netrukus pats pranešė apie įvykį Bendrajam pagalbos centrui. Tiesa, tuo metu jis jau buvo išgėręs alkoholio.
Policijos pareigūnai, atvykę į jo gyvenamąją vietą, nustatė, kad vyras buvo neblaivus – jam alkotesteriu nustatytas 2,89 promilės girtumas.
Raimundas aiškino, kad išgėrė tik po įvykio, kai grįžo namo, nes tikėjosi, kad policija pateiks nukentėjusiojo kontaktus ir jie galės susitarti dėl žalos atlyginimo be institucijų įsikišimo.
Prisipažino ir gailėjosi
Teisme vyras pripažino savo kaltę ir gailėjosi dėl poelgio. Jis tikino, kad pasišalino ne iš piktos valios, o iš sumišimo, nes išsigando ir nebežinojo, ką daryti.
Raimundas pabrėžė, jog nėra priklausomas nuo alkoholio ir kad anksčiau panašaus incidento metu su kitu vairuotoju buvo susitaręs taikiai.
Kadangi vyras prisipažino ir sutiko su jam inkriminuotomis aplinkybėmis, byla buvo nagrinėta pagreitinto proceso tvarka, atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą.
Įvertinęs aplinkybes, teismas Raimundą atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, perduodamas jį brolio atsakomybėn dvejų metų laikotarpiui be užstato.
Jei per šį laiką vyras padarys naują nusikalstamą veiką, šis sprendimas bus panaikintas ir priimtas kitas.
Teismas taip pat paskyrė baudžiamojo poveikio priemones – Raimundui uždrausta vairuoti transporto priemones 3 metus, o jo automobilis „Toyota Yaris Hibrid“ konfiskuotas valstybės nuosavybėn.
Šis teismo sprendimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismą.
