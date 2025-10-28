Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Masinė avarija kelyje Kaunas–Vilnius apsunkino eismą: 1 žmogus išvežtas į ligoninę

Atnaujinta 18:12
2025-10-28 17:54 / šaltinis: BNS
2025-10-28 17:54

Magistralėje tarp Kauno ir Vilniaus antradienį vakare susidūrus keturiems automobiliams, kelyje sutriko eismas.

Policija Vygintas Skaraitis/Fotobankas

Magistralėje tarp Kauno ir Vilniaus antradienį vakare susidūrus keturiems automobiliams, kelyje sutriko eismas.

REKLAMA
0

Kauno apskrities policijos duomenimis, pranešimas apie incidentą gautas 16.50 valandą. Nuvykus pareigūnams paaiškėjo, kad uždarytas eismas nuo Vilniaus link Kauno, netoli Biruliškių kaimo, neprivažiavus kavinės „Pas Lado“.

Apie 18 val. atlaisvinta viena eismo juosta, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai reguliuoja eismo srautus.

Susidūrė automobiliai: „Škoda“, kurį vairavo 1967 metais gimęs vyras, „Kia“, kurį vairavo vyras gimęs 1982 metais, „Opel“, kurį vairavo 1990 metais gimusi moteris, bei „Škoda“, kurį vairavo vyras gimęs 1971-aisiais.

Į gydymo įstaigą pristatytas 1967-ųjų metų gimimo „Škoda“ vairuotojas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų