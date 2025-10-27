Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Žmona nukrito nuo laiptų“ – girto vairuotojo paaiškinimas pribloškė net specialistus

2025-10-27 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 21:00

Pas draugus alkoholį vartojęs kaunietis Saulius netikėtai sužinojo, kad jo žmona nukrito nuo laiptų. Viską metęs vyras sėdo į automobilį ir važiavo namo.

Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. tv3.lt)

1

Bet pakeliui jį sustabdė policijos pareigūnai, užkirtę kelią dar didesnei nelaimei. Vyrui buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis.

Šiandien Kauno apylinkės teismas jau paskelbė nuosprendį 55 metų Sauliui. Vyras pripažintas kaltu dėl vairavimo išgėrus (jo kraujyje nustatyta 1,59 promilės alkoholio – aut. past).

Be paskirtos piniginės baudos, teismas dar konfiskavo ir Sauliaus automobilį bei uždraudė jam vairuoti beveik dvejus metus.

Pavojingi manevrai kelyje

Bylos duomenimis, Saulius buvo sustabdytas dar praėjusių metų lapkričio mėnesį, kai jo vairuojamas automobilis buvo pastebėtas pavojingai manevruojantis Kauno gatvėmis.

Į įvykį sureagavę liudytojai pasakojo, kad mašina vinguriavo po kelią, važiavo priešpriešine eismo juosta ir kėlė pavojų kitiems vairuotojams.

Du žmonės, sekę pavojingai manevruojantį automobilį, galiausiai jį sustabdė ir paėmė iš vairuotojo raktelius. Netrukus į vietą atvyko policijos pareigūnai, kurie patikrino vairuotojo blaivumą.

Iš pradžių jam nustatytas 1,75 promilės girtumas, o pakartotinai – 1,59 promilės. Sauliaus automobilis buvo išvežtas į saugojimo aikštelę, o prasikaltęs vyras – išleistas namo.

Prisipažino ir gailėjosi

Teisme Saulius visiškai pripažino kaltę. Jis patvirtino, kad sėdo prie vairo išgėręs. Pasak jo, tą dieną šventė pas draugus, kai netikėtai sulaukė žinios apie šeimoje nutikusią nelaimę.

„Sulaukiau skambučio, kad žmona nukrito nuo laiptų. Susijaudinau, išgėriau kelis šimtus gramų konjako ir nusprendžiau važiuoti. Žinojau, kad negalima, bet tuo metu apie tai nesusimąsčiau. Dabar labai gailiuosi“, – teisme kalbėjo vyras.

Jis tikino, kad anksčiau nevartojo alkoholio net 11 metų, nes turi tam tikrų sveikatos problemų. Pasak kaltinamojo, tai buvo vienkartinė klaida, kuri daugiau nebepasikartos.

Skirta bauda ir konfiskuotas automobilis

Kauno apylinkės teismas Saulių pripažino kaltu dėl vairavimo išgėrus, kai nustatytas daugiau kaip 1,5 promilės girtumas.

Vyrui paskirta 2 550 eurų bauda, tačiau, pritaikius įstatymo numatytą lengvatą dėl visiško kaltės prisipažinimo, bauda sumažinta iki 1,7 tūkst. eurų.

Be to, teismas paskyrė papildomas baudžiamojo poveikio priemones: Sauliui uždrausta vairuoti kelių transporto priemones 1 metus ir 7 mėnesius. Taip pat konfiskuotas jo nuosavybės teise priklausantis automobilis BMW.

Teismo sprendimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

