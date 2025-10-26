„Eik gultis“ – po griežtų žmonos žodžių Audrius nusprendė pasivažinėti, kad nusiramintų

Ūkininkui tokie pasivažinėjimai kainavo itin brangiai. Jis pripūtė 1,7 promilės. Teismas iš Audriaus atėmė teisę vairuoti 1,5 metų laikotarpiui. Taip pat nuspręsta konfiskuoti tiek automobilį „Renault Espace“ ir traktorių.
Teisme vyras aiškino, kad nežino, kas jam nutiko, nes prieš tai nėra vairavęs būdamas neblaivus. O tąkart išgėrė degtinės po darbo, apsipyko su žmona ir sėdo vairuoti, nes norėjo nusiraminti.
Bylos duomenimis, iš pradžių vyras sėdo prie „Renault Espace“ vairo, tačiau nesuvaldė automobilio ir nulėkė į griovį.
Tad po keliolikos minučių Audrius jau vairavo traktorių, kuriuo bandė iš griovio ištraukti nuslydusį automobilį.
Kaltinamasis: „Norėjau nusiraminti“
Teisme Audrius kaltę pripažino visiškai ir nuoširdžiai gailėjosi dėl tokio neapgalvoto savo poelgio.
Jis aiškino, kad po darbo vartojo degtinę, tada susiginčijo su žmona, kuri jam griežtu tonu pasakė – „Eik gultis“.
Jis norėjo pravėdinti galvą, todėl sėdo vairuoti ir netrukus stipriai pasigailėjo. Automobiliu ir traktoriumi jis spėjo nuvažiuoti po 500–600 metrų.
Vyras teismo prašė nekonfiskuoti traktoriaus, nes šis yra būtinas ūkio darbams atlikti. O automobilio reikia šeimai ir vaikams į mokyklą nuvežti.
Vyras pridūrė, kad anksčiau už vairavimą išgėrus jis teisių nebuvo netekęs. Tai yra pirmas kartas ir jis, bent jau finansiškai, labai skaudus.
Žmona: „Pasielgė kaip mažas vaikas“
Liudytoja L. G. patvirtino, kad yra kaltinamojo žmona. Moteris pasakojo, kad šeimoje santykiai yra geri, smurto nepasitaiko.
Anot jos, problemų dėl alkoholio taip pat nėra. Tik per šventes ar darbymetį vyras „atsipalaiduoja“ išgerdamas, tačiau neblaivus vairuoti iki šiol nesėsdavo.
Ji paprašė teismo atleisti vyrą nuo atsakomybės pagal laidavimą be užstato, užtikrino, jog tai daugiau nebepasikartos.
Teismo sprendimas
Teismas konstatavo, kad Audrius padarė net dvi veikas, susijusias su vairavimu išgėrus. Tačiau nuspręsta atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės ir perduoti laiduotojai L. G. 1 metų laikotarpiui be užstato.
Jam paskirtos kelios baudžiamojo poveikio priemonės. Draudimas vairuoti 1 metus 6 mėnesius bei automobilio ir traktoriaus konfiskavimas.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliaciją paduodant per Šiaulių apylinkės teismą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!