TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus rajone girtas vairuotojas sukėlė didelę avariją: virto du automobiliai ir kelio ženklas

2025-10-27 09:28 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-27 09:28

Vilniaus rajone neblaivus vairuotojas sukėlė avariją – virto jo paties ir dar vienas automobilis, taip pat buvo sugadintas kelio ženklas.

Policija Vilniuje (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)



1

Kaip pranešė policija, eismo nelaimė įvyko sekmadienį, po vidurdienio, apie 12.41 val. Buivydžių seniūnijoje, Punžonių kaime. Čia automobilis „Mitsubishi“ lenkė automobilį „Toyota“, vairuojamą moters (gim. 1967 m.). 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priešpriešais pasirodžius kitam automobiliui, „Mitsubishi“, bandydamas sugrįžti į savo eismo juostą, kliudė „Toyotą“. Šis po smūgio nuvažiavo nuo kelio į šalikelę ir vertėsi. Automobilis „Mitsubishi“, nuvertęs kelio ženklą, taip pat nuvažiavo nuo kelio. 

Automobilį „Mitsubishi“ vairavęs vyras iš eismo įvykio vietos pasišalino, 

14 val. jam nustatytas 1,78 promilių girtumas, todėl, gavus šiuos duomenis, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus. 

Avarijos kaltininkui gresia bauda, areštas taip pat automobilio konfiskavimas.

TOLIAU SKAITYKITE
