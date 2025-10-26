„Nusnaudžiau ir nusprendžiau važiuoti“ – Remigijus net neįsivaizdavo, kad girtas prie vairo prisidarys tiek bėdų

Bylos duomenimis, šių metų liepos 18-osios vakarą pareigūnai sustabdė Kauno gatvėmis pavojingai manevruojantį automobilį „Kia Sorentp“. Paaiškėjo, kad jį vairavęs Remigijus buvo stipriai apgirtęs.
Jam nustatytas net 2,19 promilės girtumas. Vyras teisme kaltę pripažino ir prašė teismo malonės.
Nusnaudęs nusprendė vairuoti
Teismo posėdyje kaltinamasis neslėpė, kad dėl savo poelgio itin gailisi ir kaltę pripažįsta visiškai. Jis papasakojo, kaip tą vakarą viskas klostėsi.
Pasak vyro, tą dieną po darbo jis grįžo namo, sutiko draugą ir užsuko pas jį į garažą. Norėjo pakalbėti bei išgerti alaus. Bet alumi vyrai neapsiribojo. Remigijus pasakojo, kad kartu su draugu išgėrė du puslitrinius butelius stipraus alkoholinio gėrimo. Vėliau brolis parvežė vyrą namo.
„Nusnaudžiau, o prabudęs nusprendžiau nuvažiuoti į parduotuvę nusipirkti dar alkoholio. Iš ten važiuodamas atgal pasigedau telefono. Pagalvojau, kad jį palikau parduotuvėje“, – teismui aiškino vyras.
Remigijus pasakojo, jog nenorėjo eiti pėsčiomis, nes parduotuvė buvo per toli. Todėl jis vairavo toliau, kol buvo sustabdytas policijos pareigūnų. Jam buvo nustatytas 2,19 promilių girtumas.
„Nesuprantu, kodėl taip pasielgiau. Tikrai nebuvo būtina vairuoti girtam. Anksčiau nesu taip pasielgęs“, – teigė Remigijus. Kaltinamasis teigė, kad alkoholį vartoja retai, o vairuotojo pažymėjimas jam yra būtinas – automobilis yra jo darbo įrankis, reikalingas darbui statybų sektoriuje.
Vyras paprašė teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laiduotoja paskiriant jo žmoną, su kuria santuokoje gyvena jau 29 metus: „Jos nuomonės visada klausau. Žmona labai griežtai pasakė, kad padariau didžiulę klaidą. Pridariau daug nuostolių“, – teisme sakė vyras.
Teisiamojo posėdyje kalbėjusi kaltinamojo sutuoktinė sutiko būti laiduotoja savo vyro byloje. Moteris prašė teismo taikyti laidavimą be užstato, pabrėždama, kad tai – pirmas toks jos vyro poelgis.
„Mes esame susituokę 29 metus, užauginome du vaikus. Jis taip niekada nesielgė ir tikiu, kad tai buvo vienkartinė klaida, iš kurios jis pasimokys. Alkoholį vyras vartoja retai“, – pabrėžė moteris.
Sutuoktinė nurodė, kad jos mėnesio pajamos siekia apie 800 eurų. Nors paskolų finansinėms įstaigoms neturi, ji pripažino turinti asmeninių finansinių įsipareigojimų – yra pasiskolinusi pinigų namo pirkimui.
Sukėlė avariją ir spruko iš įvykio vietos
Bylos medžiagoje esantys liudytojo parodymai atskleidė dar vieną svarbią įvykio detalę – Remigijus ne tik sėdo prie vairo girtas, bet ir sukėlė eismo įvykį, po kurio pasišalino iš įvykio vietos.
Liudytojas pasakojo, kad tos dienos vakarą su draugu laukė taksi, kai netoliese išgirdo smūgį: „Išgirdau, kad kažkas į kažką atsitrenkė. Apsidairęs pamačiau baltą džipą, kuris atbuline eiga apsisukinėdamas trenkėsi į stovinčio „Opel“ galą. Po smūgio vairuotojas nesustojo, o bandė pasprukti. Mes švilpėme, šaukėme, rodėme gestais, kad sustotų, bet jis tiesiog nuvažiavo.“
Liudytojas atkreipė dėmesį ir į vairuotojo elgesį – jis atrodė akivaizdžiai neblaivus. Po to, kai eismo įvykį sukėlęs vairuotojas pasišalino iš įvykio vietos, vyras nedelsdamas skambino bendruoju pagalbos numeriu 112 ir pranešė apie incidentą policijai.
Teismo verdiktas
Teismo sprendimu Remigijus buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir perduotas sutuoktinės atsakomybei be užstato, nustatant vienerių metų laidavimo terminą.
Kaltinamajam taip pat paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 1 metams ir 3 mėnesiams.
Be to, teismas nusprendė konfiskuoti kaltinamojo automobilį „Kia Sorento“, kurį jis vairavo būdamas neblaivus.
Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 20 dienų Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.
