„Pamiegojau automobilyje ir važiavau“ – girtos linksmybės prie ežero Dariui baigėsi nuostoliais

Vyrui nustatytas net 2,04 promilių neblaivumas. Nors jam grėsė baudžiamoji atsakomybė, teismas nusprendė jį atleisti nuo bausmės pagal laidavimą, perduodant motinos atsakomybėn vieniems metams.
Pavojingi manevrai
Šis incidentas įvyko 2025 metų birželio 15 dieną, apie 18.54 valandą. Policijos pareigūnai sulaukė pranešimo, jog nuo ežero stovyklavietės išvažiavo galimai neblaivus vyras. Patruliams netrukus pavyko sustabdyti juodos spalvos „Opel Insignia“.
Automobilį vairavęs Darius pats pripažino, kad yra išgėręs. Alkoholio kiekio matuoklis parodė 2,16 promilės girtumą, o po keliolikos minučių atlikus antrą matavimą – 2,04 promilės. Pareigūnai jį sulaikė ir pristatė į areštinę.
Įvykio vietos apžiūros metu automobilyje rasta tuščių alaus skardinių, rūbų, kuprinė bei asmeniniai daiktai. Transporto priemonė buvo nutempta į automobilių saugojimo aikštelę, o vairuotojo pažymėjimas paimtas.
Prisipažino ir gailėjosi
Teisme Darius kaltę pripažino visiškai ir teigė, kad viskas įvyko po nesėkmingo savaitgalio prie ežero. Pasak jo, jis išvakarėse šventė draugo gimtadienį, grįžo taksi, o kitą dieną vėl nuvyko prie ežero.
Po konflikto su drauge nusprendė parsivaryti automobilį namo, nors dar buvo išgėręs. „Pamiegojau automobilyje, jaučiausi gerai ir išvažiavau. Dabar labai gailiuosi – daugiau niekada taip nesielgsiu“, – teisme pažadus žarstė vyras.
Darius nurodė, kad dirba, jo mėnesinės pajamos siekia apie 1,5 tūkst. eurų, jis yra neteistas ir anksčiau baustas tik už greičio viršijimą.
Teisme liudijusi kaltinamojo motina papasakojo, kad sūnus – nuoširdus, darbštus ir jai padedantis žmogus: „Jis niekada negeria, šis įvykis – jam didžiausia pamoka.“
Moteris dėl negalios nedirba, gyvena vienkiemyje ir pati automobilio nevairuoja. Ji paprašė teismo leisti jai laiduoti už sūnų be užstato, pažadėdama prižiūrėti, kad šis daugiau nebepažeistų įstatymų.
Atsisveikino su automobiliu
Šiaulių apylinkės teismas Darių atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir perdavė motinos atsakomybėn vieneriems metams.
Vyrui taip pat paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – dvejus metus uždrausta naudotis teise vairuoti automobilį.
Teismas nusprendė konfiskuoti nusikalstamos veikos priemonę – Dariui priklausantį automobilį „Opel Insignia“.
Šis teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.
