 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Anykščių rajone – neįtikėtina istorija: girtas ir be teisių vairuotojas vėl sėdo prie vairo ir nulėkė nuo kelio

2025-11-09 20:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 20:00

Anykščių rajone girtas ir teises praradęs vairuotojas su „Honda Civic“ nulėkė nuo kelio. Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad vyras yra stipriai apgirtęs.

Alkotesteris (nuotr. tv3.lt)

Anykščių rajone girtas ir teises praradęs vairuotojas su „Honda Civic“ nulėkė nuo kelio. Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad vyras yra stipriai apgirtęs.

REKLAMA
0

Alkotesteris parodė 2,41 promilės. O tada paaiškėjo daugiau netikėtų detalių. Pasirodo, kad už tokį patį nusiženmgimą vyrui jau buvo 5 metams uždrausta vairuoti.

Šįkart teismas Andriui paskyrė 7 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidėjo 1 metams bei paskyrė intensyvią priežiūrą. Be to, jam dar 5 metams pratęstas draudimas vairuoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat vyras prarado ir savo vairuotą automobilį „Honda Civic“, kuris buvo konfiskuotas valstybės naudai.

REKLAMA
REKLAMA

Bylos duomenimis, 2025 m. liepos 20 d., apie 11 val., kelyje Molėtai–Anykščiai Andrius vairavo „Honda Civic“ būdamas girtas. Jis teisme kaltę pripažino, gailėjosi bei aiškinom kad turi sveikatos problemų.

REKLAMA

Draudimas vairuoti nesustabdė

Byloje nustatyta, kad vyrui 2025 m. vasario 10 d. už tą patį nusižengimą ir teismo sprendimo nevykdymą buvo paskirtas 90 parų areštas ir 5 metų draudimas sėsti prie vairo.

Nepaisydamas šio draudimo, jis vis tiek vairavo, o pavažiavęs vos kelis šimtus metrų, nesuvaldė automobilio ir nulėkė nuo kelio.

Liudytojai pasakojo, kad automobilis „Honda“ blaškėsi po kelią, todėl jie iš karto suprato, kad vairuotojas galimai yra neblaivus.

REKLAMA
REKLAMA

Andrius teisme pasakojo, kad iš vakaro svečiavosi pas draugą, ten gėrė degtinę, o ryte nusprendė vairuoti ką tik įsigytą bei pardavimui skirtą „Honda Civic“.

Jis pripažino žinojęs apie galiojantį draudimą vairuoti ir tai, kad sėda prie vairo dar būdamas girtas. Andrius teisme prisipažino, kad po įvykio gydėsi ir iki šiol lankosi pas specialistus.

Privalės elgtis nepriekaištingai

Teismas Andrių pripažino kaltu dėl vairavimo išgėrus ir paskyrė lygtinę laisvės atėmimo bausmę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bausmės vykdymas atidėtas 1 metams. Per šį laikotarpį vyras įpareigotas tęsti darbą arba registruotis Užimtumo tarnyboje.

Taip pat nuo 22 iki 6 val. jis privalės būti namuose (išskyrus darbą ar mokslus). Andriui be leidimo uždrausta išvykti iš miesto ar rajono ilgiau nei 7 paroms.

Vienerius metus vyrui uždrausta vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Jis atsisveikino ir su automobiliu „Honda Civic“.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmus.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų