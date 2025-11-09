Anykščių rajone – neįtikėtina istorija: girtas ir be teisių vairuotojas vėl sėdo prie vairo ir nulėkė nuo kelio

Alkotesteris parodė 2,41 promilės. O tada paaiškėjo daugiau netikėtų detalių. Pasirodo, kad už tokį patį nusiženmgimą vyrui jau buvo 5 metams uždrausta vairuoti.
Šįkart teismas Andriui paskyrė 7 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidėjo 1 metams bei paskyrė intensyvią priežiūrą. Be to, jam dar 5 metams pratęstas draudimas vairuoti.
Taip pat vyras prarado ir savo vairuotą automobilį „Honda Civic“, kuris buvo konfiskuotas valstybės naudai.
Bylos duomenimis, 2025 m. liepos 20 d., apie 11 val., kelyje Molėtai–Anykščiai Andrius vairavo „Honda Civic“ būdamas girtas. Jis teisme kaltę pripažino, gailėjosi bei aiškinom kad turi sveikatos problemų.
Draudimas vairuoti nesustabdė
Byloje nustatyta, kad vyrui 2025 m. vasario 10 d. už tą patį nusižengimą ir teismo sprendimo nevykdymą buvo paskirtas 90 parų areštas ir 5 metų draudimas sėsti prie vairo.
Nepaisydamas šio draudimo, jis vis tiek vairavo, o pavažiavęs vos kelis šimtus metrų, nesuvaldė automobilio ir nulėkė nuo kelio.
Liudytojai pasakojo, kad automobilis „Honda“ blaškėsi po kelią, todėl jie iš karto suprato, kad vairuotojas galimai yra neblaivus.
Andrius teisme pasakojo, kad iš vakaro svečiavosi pas draugą, ten gėrė degtinę, o ryte nusprendė vairuoti ką tik įsigytą bei pardavimui skirtą „Honda Civic“.
Jis pripažino žinojęs apie galiojantį draudimą vairuoti ir tai, kad sėda prie vairo dar būdamas girtas. Andrius teisme prisipažino, kad po įvykio gydėsi ir iki šiol lankosi pas specialistus.
Privalės elgtis nepriekaištingai
Teismas Andrių pripažino kaltu dėl vairavimo išgėrus ir paskyrė lygtinę laisvės atėmimo bausmę.
Bausmės vykdymas atidėtas 1 metams. Per šį laikotarpį vyras įpareigotas tęsti darbą arba registruotis Užimtumo tarnyboje.
Taip pat nuo 22 iki 6 val. jis privalės būti namuose (išskyrus darbą ar mokslus). Andriui be leidimo uždrausta išvykti iš miesto ar rajono ilgiau nei 7 paroms.
Vienerius metus vyrui uždrausta vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Jis atsisveikino ir su automobiliu „Honda Civic“.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmus.
