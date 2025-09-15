Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiaulių policija ieško beveik mėnesį dingusio vyro

2025-09-15 15:07 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 15:07

Šiaulių policijos pareigūnai ieško jau beveik mėnesį be žinios dingusio Manto Jankaus, gim. 1978 m. 

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Šiaulių policijos pareigūnai ieško jau beveik mėnesį be žinios dingusio Manto Jankaus, gim. 1978 m. 

0

Rugpjūčio 27 d. vyras išėjo iš namų, esančių Šiauliuose, ir iki šiol negrįžta. 

Jo požymiai: 178 cm ūgio, lieso kūno sudėjimo, trumpų rusvų plaukų, su ūsais, formuota barzdele, mėlynų akių. 

Vyras neturi kelių priekinių dantų, vyro nosis truputį deformuota, ant žasto turi tatuiruotę. Išeidamas vilkėjo juodos spalvos trumpą striukę, mūvėjo juodus džinsus, avėjo juodus sportinius batelius, skelbia policija.

Asmenis, pastebėjusius vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, prašome informuoti vyresnįjį tyrėją O. Brazį, tel. +370 700 61475, +370 656 65742.

