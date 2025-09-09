Prezidentūra: rugsėjo pabaigoje VGT spręs dėl lėšų skyrimo gynybai nuo dronų

„Tikiuosi, kad artimiausiu metu, (...) Valstybės gynimo taryboje, kuri įvyks rugsėjo 29 dieną, aptarsime poreikius ir pritarsime tam tikram lėšų perskirstymui, kad šiai problemai būtų skiriamas deramas dėmesys artimiausiu metu“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.
BNS rašė, kad Lietuvos pareigūnai yra aptarę poreikį stiprinti orlaivių aptikimo sistemas ir kovos su jais priemones – tiek elektroninės kovos, tiek kinetines.
Vasarą į Lietuvą buvo įskridę du rusiški dronai „Gerbera“, vienas iš jų buvo su keliais kilogramais sprogmenų.
Dėl įvykių atliekami ikiteisminiai tyrimai. Kariuomenė teigia, kad minimais dronais tikriausiai buvo atakuojama Ukraina, tačiau jie buvo nukreipti elektroninės kovos priemonėmis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!