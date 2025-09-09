Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra: rugsėjo pabaigoje VGT spręs dėl lėšų skyrimo gynybai nuo dronų

2025-09-09 08:26 / šaltinis: BNS
2025-09-09 08:26

Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad rugsėjo pabaigoje susirinksianti Valstybės gynimo taryba turėtų priimti sprendimus dėl planuojamų lėšų gynybai perskirstymo, siekiant įsigyti gynybos nuo dronų priemones.

Rusijos oro erdvę sudrebino Ukrainos dronai: oro uostai turėjo apriboti veiklą (nuotr. SCANPIX)

Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad rugsėjo pabaigoje susirinksianti Valstybės gynimo taryba turėtų priimti sprendimus dėl planuojamų lėšų gynybai perskirstymo, siekiant įsigyti gynybos nuo dronų priemones.

0

„Tikiuosi, kad artimiausiu metu, (...) Valstybės gynimo taryboje, kuri įvyks rugsėjo 29 dieną, aptarsime poreikius ir pritarsime tam tikram lėšų perskirstymui, kad šiai problemai būtų skiriamas deramas dėmesys artimiausiu metu“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS rašė, kad Lietuvos pareigūnai yra aptarę poreikį stiprinti orlaivių aptikimo sistemas ir kovos su jais priemones – tiek elektroninės kovos, tiek kinetines.

Vasarą į Lietuvą buvo įskridę du rusiški dronai „Gerbera“, vienas iš jų buvo su keliais kilogramais sprogmenų. 

Dėl įvykių atliekami ikiteisminiai tyrimai. Kariuomenė teigia, kad minimais dronais tikriausiai buvo atakuojama Ukraina, tačiau jie buvo nukreipti elektroninės kovos priemonėmis.

