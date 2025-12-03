 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė po Belgijos kario žūties Pabradėje: „Turime daryti viską, kad saugotume kiekvieną karį“

2025-12-03 09:41 / šaltinis: BNS
2025-12-03 09:41

Į atsisveikinimą su Pabradės poligone žuvusiu Belgijos kariu atvykusi premjerė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva turi daryti viską, kad apsaugotų kiekvieno kario gyvybę.

Į atsisveikinimą su Pabradės poligone žuvusiu Belgijos kariu atvykusi premjerė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva turi daryti viską, kad apsaugotų kiekvieno kario gyvybę.

5

„Kiekviena gyvybė yra neįkainojamos vertės, kiekvienas žmogus, praradęs gyvybę tokiomis sąlygomis, tai yra viena iš skaudesnių patirčių. Beprasmis praradimas. Turėjome pavasarį tokią situaciją, dabar turime“, – atsisveikinime su Belgijos kariu trečiadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.

„Turime daryti viską, kad saugotume kiekvieną karį – ar tai būtų užsienietis, ar tai būtų lietuvis. Ir manau, kad kariuomenei lygiai taip pat šokas ir skaudi akimirka“, – pridūrė ji.

Atsisveikinimas su kariu trečiadienį ryte prasidėjo Vilniuje, vėliau laidotuvių procesija pajudės į tarptautinį Kauno oro uostą.

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį teigė, kad tyrimą dėl žūties vykdo tiek Belgijos, tiek Lietuvos institucijos.

„Tai bus ir aplinkybių tyrimas. Bet nelaimingi atsitikimai atsitinka. Reikia peržiūrėti, ką galime dėl saugumo dar daugiau savo karių padaryti, ir tą padaryti. (...) Paprastai tokie procesai užtrunka. Bet neabejotinai kiekviena gyvybė mums yra ypatingos vertės“, – kalbėjo I. Ruginienė.

Kaip rašė BNS, Belgijos karys mirtinai sužeistas per šaudymo pratybas Švenčionių rajone esančiame Pabradės poligone. Dėl jo gyvybės savaitgalį beveik parą kovojo medikai, tačiau jo išgelbėti nepavyko.

