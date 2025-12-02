 
Premjerė ramina: „Darysiu viską, kad LRT nebūtų politizuota ir išlaikytų laisvą žodį“

2025-12-02 12:41 / šaltinis: BNS
2025-12-02 12:41

Seimui pradėjus svarstyti valdančiųjų siūlymą Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybai sudaryti galimybę lengviau atleisti įstaigos generalinį direktorių, premjerė Inga Ruginienė sako darysianti viską, kad visuomeninis transliuotojas nebūtų politizuotas.

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

7

„Darysiu viską, kad LRT nebūtų politizuota ir išlaikytų laisvą žodį“, – antradienį žurnalistams kalbėjo ministrė pirmininkė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš noriu nuraminti visą bendruomenę. Iš mano pusės niekada nebuvo jokio bandymo cenzūruoti žiniasklaidą ir ateityje nebus“, – pabrėžė ji.

BNS rašė, kad Seime pateikimo stadiją valdančiųjų balsais įveikė „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio siūloma pataisa, kuria norima lengvinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką – nacionalinio transliuotojo vadovas galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu jam pareiškus nepasitikėjimą, kai už tai balsuoja pusė LRT tarybos narių, tai yra šeši iš 12. 

Vėliau R. Žemaitaitis pripažino, kad svarstant pataisą parlamente reikės nustatyti septynių tarybos narių balsų kartelę generalinio direktoriaus atleidimui.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta, kad nacionalinio transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo gali būti atleidžiamas tik tuo atveju, jeigu taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir už tokį nepasitikėjimą balsuoja bent du trečdaliai jos narių – aštuoni iš 12.

LRT taryba paragino Seimą išlaikyti dabartinę kartelę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Monika Garbačiauskaitė-Budrienė pristato ataskaitą Andrius Ufartas/ELTA
Monika Garbačiauskaitė-Budrienė: aš eisiu iki pat galo (11)
LRT Juliaus Kalinsko/Fotobankas
LRT taryba prašo vadovės paaiškinti, kaip ji mato tolesnį darbą po kaltinimų dėl „užvaldymo“ (16)
LRT (nuotr. Elta)
LRT žurnalistai skelbia savaitės protestą: įspėja dėl grėsmės visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui (32)
Eugenijus Gentvilas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Gentvilas: socialdemokratai yra kolaborantai (37)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Ka darysim premjere ?
Ka darysim premjere ?
2025-12-02 12:47
L R T dabar transliuoja tik vienos partijos nuomone !Ka drysim gerbiama premjere ?Ir auditas parodė dirbama neskaidriai .L R T direktorė užuot atsitatidinusi kelia samiši.Atsibodo Miliutes laida šlovinanti viena partija .Atsibpdo Valinskas su Tapinu nepakeičiamu nėra.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
