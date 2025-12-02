 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė apie Baltarusijos kaltinimus dėl drono: nėra informacijos, kad tai būtų susiję su Lietuva

2025-12-02 12:29 / šaltinis: BNS
2025-12-02 12:29

Baltarusijai skelbiant, kad jos teritorijoje sudužo iš Lietuvos paleistas dronas, premjerė Inga Ruginienė teigia iš institucijų nesulaukusi informacijos apie tokį incidentą.

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

„Jokios informacijos tikrai neturiu, nieko apie tai nežinau. (...) Faktą žinau, bet nei čia Lietuva prie ko, nei mes turime sąsajų su tuo. (...) Neturiu informacijos iš institucijų, kad būtų kažkaip prisidėjusi Lietuva“, – žurnalistams Seime antradienį sakė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tikrai nežinau, (ar dronas buvo įskridęs – BNS), nes iš institucijų aš tokios informacijos negavau“, – kalbėjo premjerė.

Kaip rašė BNS, Minskas pareiškė protestą Vilniui dėl į Baltarusiją iš Lietuvos lapkričio pabaigoje galimai įskridusio drono.

Baltarusiai tvirtina, kad dronas oro erdvę pažeidė atskridęs iš Lazdijų rajono ir nukrito Gardino apylinkėse.

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) atstovas Darius Buta BNS atsisakė komentuoti, ar konkretus oro erdvės pažeidimas iš tikrųjų buvo, bet tvirtino, kad „Baltarusijos režimas jau ne pirmą kartą sukuria įvairias istorijas bei meta kaltinimus Vakarų valstybėms ir Lietuvai“.

Tuo metu Užsienio reikalų ministerija teigė, kad apie iškviestą Lietuvos diplomatą ministerija sužinojo tik iš viešojoje erdvėje pasirodžiusių pranešimų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

