Ruginienė apie Baltarusijos kaltinimus dėl drono: nėra informacijos, kad tai būtų susiję su Lietuva

„Jokios informacijos tikrai neturiu, nieko apie tai nežinau. (...) Faktą žinau, bet nei čia Lietuva prie ko, nei mes turime sąsajų su tuo. (...) Neturiu informacijos iš institucijų, kad būtų kažkaip prisidėjusi Lietuva“, – žurnalistams Seime antradienį sakė I. Ruginienė.
„Tikrai nežinau, (ar dronas buvo įskridęs – BNS), nes iš institucijų aš tokios informacijos negavau“, – kalbėjo premjerė.
Kaip rašė BNS, Minskas pareiškė protestą Vilniui dėl į Baltarusiją iš Lietuvos lapkričio pabaigoje galimai įskridusio drono.
Baltarusiai tvirtina, kad dronas oro erdvę pažeidė atskridęs iš Lazdijų rajono ir nukrito Gardino apylinkėse.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) atstovas Darius Buta BNS atsisakė komentuoti, ar konkretus oro erdvės pažeidimas iš tikrųjų buvo, bet tvirtino, kad „Baltarusijos režimas jau ne pirmą kartą sukuria įvairias istorijas bei meta kaltinimus Vakarų valstybėms ir Lietuvai“.
Tuo metu Užsienio reikalų ministerija teigė, kad apie iškviestą Lietuvos diplomatą ministerija sužinojo tik iš viešojoje erdvėje pasirodžiusių pranešimų.
