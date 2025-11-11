Policija ieško šio vyro: gali turėti reikšmingos informacijos

Nuotraukoje matomas asmuo gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Piliečius, žinančius ar atpažinusius užfiksuotą vyrą ir galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Deivydą Pašukonį tel. +370 700 65729, mob. tel. +370 614 79364, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
