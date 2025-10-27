„Nebus nei rankyčių, nei kojyčių“ – šiukštu to nedarykite pamačius baltarusišką balioną

Kibernetinio saugumo, informacinių technologijų (IT) specialistas Marius Pareščius atkreipia dėmesį, kad šią kontrabandą vadinti reikėtų ne balionais, o pūslėmis.
Pastaruoju metu Lietuvoje tokių incidentų padaugėjo, per šią savaitę – net keturi atvejai, ir net tris dienas iš eilės. Šių pūslių atkeliauja daug ir ne visos jos gali būti pastebėtos iš karto, jos gali nutūpti kur nors pievose, miškuose, todėl pamačius vieną jų, labai svarbu žinoti, kaip elgtis.
Savo socialinių tinklų paskyroje M. Pareščius nurodo, kad gyventojams aptikus vieną iš pūslių – griežtai draudžiama prie jos artintis ir tuo labiau bandyti liesti.
„Vilniečiai! Pamate oro balioną danguje nedelsiant skambiname 112. Krovinio neliesti! O tai bus nei rankyčių, nei kojyčių. Padėkime pareigūnams atlikti savo darbą!“ – rašo specialistas.
Gyventojams teiraujantis ir smalsaujant, kodėl prie krovinio liestis negalima bei juokaujant, kad nieko blogo nenutiks, M. Pareščius paaiškina, kodėl tai gali būti pavojinga.
„Ar teko matyti žmogų, kuriam rankose sprogo neaiški medžiaga? Vaizdelis tikrai ne moterims, ne viskas per pigias cigaretes bėduoliams skaičiuojama“, – komentaruose rašo jis.
Pasak jo, techniškai nėra aišku, kas yra tose pūslėse, jose gali būti ir ginklai, granatos, sprogmenys ir t.t., nebūtinai tik kontrabandinės cigaretės ar kokie kiti svaigalai.
Štai kaip atrodo atskraidintos kontrabandinės cigaretės:
Sekmadienio vakarą sustabdyta oro uostų veikla
Sekmadienio vakarą sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) bei Lietuvos oro uostai. Toks sprendimas priimtas dėl sostinės oro uosto link skrendančių, neidentifikuotų objektų – tikėtina, meteorologinių balionų.
Kaip buvo skelbiama iš pradžių, eismas turėtų būti apribotas keturioms valandoms – nuo 21.46 val. iki preliminariai 1.40 val.
Pirmadienio naktį Vilniaus oro uoste skrydžiai ir operacijos atnaujintos visa apimtimi. Vilniaus oro uosto erdvė atidaryta 4.30 val., pranešė Lietuvos oro uostai.
Dėl šių laikinų apribojimų buvo paveikti tiek atvykstantys, tiek išvykstantys skrydžiai – dalis jų buvo atšaukti. Paveikti 47 skrydžiai ir daugiau nei 7 tūkst. keleivių.
13 skrydžių atšaukta, 14 nukreipta, 20 pavėlinta.
Dieną gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
Keleiviai, kurių skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami nevykti į oro uostą ir tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl alternatyvių kelionės pasiūlymų bei detalesnės informacijos. Oro bendrovės turi suteikti visą reikiamą informaciją keleiviams apie tolimesnius veiksmus ir skrydžių alternatyva.
Uždaryti pasienio punktai su Baltarusija
Taip pat, kaip informavo NKVC, uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija. Kol kas jie uždaromi neribotam laikui – bent iki pirmadienio ryto, kai Vyriausybėje posėdžiaus Nacionalinio saugumo komisija ir priims atitinkamus sprendimus šiuo klausimu.
„Nuo maždaug 22.10 val. dėl iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusių oro balionų laikinai nevykdomas transporto priemonių ir asmenų pralaidumas per Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus“, – pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.
Dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų Vilniaus oro uosto veikla stabdoma jau ketvirtą kartą šią savaitę.
Kaip skelbta, šeštadienio vakarą buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Toks sprendimas priimtas dėl kontrabandai iš Baltarusijos gabenti skirtų meteorologinių oro balionų.
Panašus incidentas fiksuotas ir penktadienio vakarą – tuomet laikinai buvo sustabdyta Vilniaus bei Kauno oro uostų veikla, taip pat uždaryti pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Dar vienas atvejis fiksuotas antradienio vakarą – Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, šįmet tai buvo vienas intensyviausių balionų antplūdžių. Tuo metu taip pat buvo sustabdyta sostinės oro uosto veikla, uždaryti anksčiau minėti pasienio punktai su Baltarusija.
Dėl pasikartojančių incidentų, pirmadienį premjerė Inga Ruginienė šaukia Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Pasak politikės, susitikimo metu žadama ieškoti ilgalaikių priemonių krizei spręsti. Ji neatmetė, kad pirmadienį bus nutarta uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus su Baltarusija ilgesniam laikotarpiui.
Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
Nausėdos patarėjas apie balionų antplūdžius: „Turiu konstatuoti, kad esame krizėje“
Reaguodamas į pasikartojančius meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžius, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Lietuva yra krizėje. Pasak jo, darosi vis aiškiau, jog šie incidentai yra hibridinė psichologinė akcija.
„Turiu konstatuoti, kad esame krizėje. Krizė yra pakankamai rimta ir tai jau ne vien Vyriausybės reikalas, tai visų mūsų susitelkimo reikalas, kad šią problemą išspręstume“, – pirmadienį LRT radijui teigė D. Matulionis.
„Kuo toliau, tuo labiau aišku, kad tai nėra paprasta kontrabanda, ji naudojama kaip priedanga. Iš tiesų tai yra hibridinė psichologinė akcija“, – akcentavo jis.
Pasak patarėjo, siekiant spręsti šią situaciją, reikia imtis ir diplomatinių veiksmų, prašant sąjungininkų pagalbos.
„Reikia griežtų veiksmų. (...) Labai tikimės, kad bus imtasi neatidėliotinų veiksmų, bet šalia to turėtų būti ir labai stiprūs diplomatiniai veiksmai ir tam tikros teisinės priemonės, kurias reikėtų Seime kuo greičiau patvirtinti“, – kalbėjo D. Matulionis.
„Tai nėra tik Lietuvos vidaus reikalas. Turime labai aiškiai pasakyti mūsų partneriams, kad patiriame hibridinę ataką ir tikimės tam tikros papildomos paramos“, – pridūrė jis.
Pirmadienį posėdžiausianti Nacionalinio saugumo komisija (NSK), D. Matulionio teigimu, tarsis dėl galimų būdų nuleisti balionus, nesukeliant grėsmės visuomenei.
„Reikia ieškoti veiksmingų kinetinių priemonių, kaip nuleisti tuos balionus. Čia, turbūt, bus pats sunkiausias iššūkis, kurį svarstysime“, – tikino patarėjas.
Jeigu tai hibridinė ataka – sienos uždarymas nepadės
Svarstydamas apie galimą nuolatinį pasienio kontrolės punktų prie sienos su Baltarusija uždarymą, patarėjas sakė, jog hibridinės atakos atveju šis veiksmas nelabai padėtų. Visgi, pasak jo, tai galėtų ekonomiškai paveikti Baltarusiją.
„Jeigu tai yra hibridinė akcija – tas uždarymas nelabai padės. Bet jeigu tai iš tiesų yra organizuotų nusikaltėlių kontrabandos pervežimas, tai, be abejo, galbūt tai turės įtakos Baltarusijai.
Uždarymas turi didelę ekonominę žalą, todėl, manau, kad tai turėtų šiek tiek paveikti. Tačiau priklausomai nuo to, kokie yra pagrindiniai tikslai naudojami iš mūsų kaimyninės nedraugiškos valstybės“, – kalbėjo D. Matulionis.
