 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naktį Vilniuje „VW Golf“ vairuotojas sukėlė masinę avariją

2025-11-22 17:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 17:39

Penktadienį prieš vidurnaktį Vilniuje Justiniškėse „VW Golf“ vairuotojas sukėlė masinę avariją, per kurią apdaužyti net šeši automobiliai.

Masinė avarija Vilniuje (nuotr. TV3)
12

Penktadienį prieš vidurnaktį Vilniuje Justiniškėse „VW Golf“ vairuotojas sukėlė masinę avariją, per kurią apdaužyti net šeši automobiliai.

REKLAMA
1

Pirminiais duomenimis, avarija įvyko automobiliui „VW Golf“ išsukant iš kiemo: šį automobilį vairavęs užsienietis nepraleido Taikos gatve važiuojančio visureigio BMW. Smūgio į šoną ir galinį ratą nublokštas BMW dar trenkėsi į stovintį „Mercedes“, apgadinti ir dar trys šalia stovėję automobiliai „Toyota Prius“, „Audi“ ir „Volvo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

VW ir BMW vairuotojai nesužeisti, jie buvo blaivūs.

Masinė avarija Vilniuje
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Masinė avarija Vilniuje

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Avarija Žirnių gatvėje: susidūtė vilkikas ir BMW (nuotr. TV3)
Vilniuje judrioje gatvėje susidūrė vilkikas ir BMW
Avarija Vilniaus rajone magistralėje A2 (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinė avarija Vilniaus rajone: magistralėje girtas vairuotojas rėžėsi į atitvarus (2)
Avarija Batoro g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje: „Toyota“ vairuotoja partrenkė žmogų (6)
Avarija Gariūnų gatvėje (nuotr. TV3)
Gariūnų gatvėje susidūrus vilkikui ir visureigiui nutįso didžiulės spūstys (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų