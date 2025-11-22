Naktį Vilniuje „VW Golf“ vairuotojas sukėlė masinę avariją

Pirminiais duomenimis, avarija įvyko automobiliui „VW Golf“ išsukant iš kiemo: šį automobilį vairavęs užsienietis nepraleido Taikos gatve važiuojančio visureigio BMW. Smūgio į šoną ir galinį ratą nublokštas BMW dar trenkėsi į stovintį „Mercedes“, apgadinti ir dar trys šalia stovėję automobiliai „Toyota Prius“, „Audi“ ir „Volvo“.
VW ir BMW vairuotojai nesužeisti, jie buvo blaivūs.
