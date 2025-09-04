Laikas tiksi: kandidatų į ministrus – vis daugiau, kaip ir kritikos jiems

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kol kas G. Nausėda nelinkęs štampuoti visų jam atėjusiųjų pasirodyti.
Aiškėja, kas gali pakeisti Ingą Ruginienę
Prezidento vadintos „ponios gerovės valstybės“ Ingos Ruginienės galima pamaina – buvusi Prienų rajono savivaldybės vicemerė Jūratė Zailskienė, nors ji kol kas prezidento tvirto „taip“ dar neišgirdo.
O kol vieni prezidento filtrą praeidinėja, kiti paskirtąjai premjerei I. Ruginienei dar tik prisistato. Į aplinkos ministrus Remigijaus Žemaitaičio stumiama komunikacijos ekspertė Renata Saulytė žada suburti savo srities specialistų komandą. Tačiau laiko spaudžiama Ruginienė pas prezidentą R. Saulytės dar nesiunčia.
J. Zailskienė nacionalinėje politikoje naujokė, tačiau Prienų krašte – gerai žinoma ir sako, kad su socialiniais reikalais turi daug ką bendro.
„Provokacinis klausimas .Aš manau, kad tikrai ne prastesnė“, – paklausta, ar būtų geresnė ministrė už I. Ruginienę, tuščių pažadų nedalino kandidatė į socialinės apsaugos ir darbo ministrus.
Visgi, ji jau spėjo pasižymėti ir nacionalinėje politikoje kaip „čekutininkų“ globėja – siūlė pataisas Seime, kurios mažintų atsakomybę už valstybės lėšų švaistymą. J. Zailskienė sako, kad ne toks sumanymas buvo iš pradžių.
„Aš kalbėjau apie teisingumą ir adekvatumą bausmės ir atsakomybės. Negalime užsimerkti ir pasakyti, kad viskas yra gerai, jeigu nėra viskas gerai“, – sakė J. Zailskienė.
Nepraėjo ramiai tokie J. Zailskienės žygdarbiai ir pro prezidento ausis. Naujoji premjerė žadėjo, kad šių įstatymo pataisų Seimo darbotvarkėje nebebus.
„Jeigu jis būtų buvęs priimtas, jis būtų buvęs vetuotas“, – neslėpė prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius.
Ir vis dėlto – žalios šviesos J. Zailskienei prezidentas nedega, esą reikia dar laiko pagalvoti.
„Į vienus klausimus atsakyta detaliau, į kitus abstrakčiau. Tai šiai dienai galutinio sprendimo nėra. Ir prezidentas dar norės pasikonsultuoti su paskirtąja premjere“, – sakė V. Augustinavičius.
O kol vieni kandidatai jau tikrina save per prezidento filtrą, kai kurie strigo pas I. Ruginienę ministerijoje. Paskirtoji premjerė ieško pamainos aplinkos ministrui Povilui Poderskiui.
Remigijus Žemaitaitis turi savo kandidatą į aplinkos ministrus
„Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis turi savo kandidatą į aplinkos ministrus ir šiame poste mato komunikacijos ekspertę Renatą Saulytę.
„Žinoma, kad jaudinuosi, ne kasdien einu susitikti su šalies premjeru“, – prieš pokalbį su R. Šadžiumi jaudulio neslėpė R. Saulytė.
„Važiuoja žmogus mašinoje, formuoja Vyriausybę ir žiūri į telefoną. Kam čia paskambinti, kad taptų kultūros ministru? Galbūt panašiai dabar tai vyksta, nes ieškom, kam čia tą aplinką pasiūlyti. Gal jis kažkokių ryšių su ja turėjo anksčiau ir ėmė R. Saulytę ir pasiūlė“, – tokiu pasirinkimu nustebintas buvo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Pati R. Saulytė sako, kad R. Žemaitaitį pažįsta jau seniai.
„Remigijus Žemaitaitis pakankamai buvo žymus ir atviras žmogus. Man teko dalyvauti ir įgyvendinti projektų keliaujant po Lietuvą, kalbantis su bendruomenėmis. R. Žemaitaitis savo bendruomenėje buvo vienas jų. Taip užsimezgė pažintis, kur karts nuo karto susitikdavome, pakalbėdavome ir taip privedė prie šios situacijos“, – aiškino galima kandidatė į ministrus.
O šis apie ją prieš daugiau nei savaitę atsiliepė itin maloniai.
„Gali būti, kad turėsime žavią damą, tegul paslaptis būna. Juk žinote mane – man patinka intrigos“, – tuomet sakė aušrietis.
Saulytės patirtis komunikacijoje ir pokyčių valdyme – didelė. Pradedant nuo to, kad ši dirbo atstove spaudai „Maximoje“. Tačiau ir vėl – su aplinkos ministerijos kuruojamomis sritimis – nieko bendro.
„Žinoma, kompetencijų man trūksta ir to niekada neslėpiau. Visais atvejais sakiau, kad mano stiprybė buvo suburti stiprią komandą“, – tikino R. Saulytė.
Ruginienė dėl Saulytės, kaip ir prezidentas dėl Zailskienės, nori pagalvoti
Opozicija ragina prezidentą neleisti į energetikos ministrus siūlyti R. Žemaitaičio deleguoto asmens.
„Padarėm labai svarbių sprendimų per pastarąjį dešimtmetį, negrįžtamų, tikiuosi. Bet ateina politinė jėga, kuri visada tikslingai kritikavo visus šiuos projektus: suskystintų dujų terminalą, tiek tą pačią sinchronizaciją“, – sakė L. Kasčiūnas.
„Šiai dienai joks kandidatas į energetikos ministeriją nenumatytas susitikti, bet atsakymai turės būti greitai. Laikas tiksi“, – teigė prezidento vyriausiasis patarėjas V. Augustinavičius
Opozicija baiminasi, kad ir tai nepadės, esą R. Žemaitaitis ras būdų kaip daryti įtaką ir ne partiniams ministrams.
Vyriausybė turi būti patvirtinta iki rugsėjo 10 dienos.
