Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
16
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Komentarai po Nausėdos susitikimo su kultūros bendruomene

2025-09-30 14:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 14:52

Antradienį po prezidento Gitano Nausėdos susitikimo su kultūros bendruomenės nariais buvo pristatyta, apie ką buvo diskutuojama.

Antradienį po prezidento Gitano Nausėdos susitikimo su kultūros bendruomenės nariais buvo pristatyta, apie ką buvo diskutuojama.

REKLAMA
16

Sulaukęs protestų dėl kultūros ministro paskyrimo prezidentas G. Nausėda pirmadienį susitiko su premjere Inga Ruginiene, o šiandieną tai daro su kultūros bendruomene.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad „Nemuno aušros“ nario Ignoto Adomavičiaus skyrimą kultūros ministru lydėjo kritika ir protestai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Protestuojant prieš valdžios požiūrį į kultūrą iš pareigų pasitraukė prie Kultūros ministerijos veikiančios Literatūros tarybos nariai, Vilniaus knygų mugės organizatoriai pranešė renginyje nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro.

REKLAMA
REKLAMA

Kultūros bendruomenė suorganizavo protestą

Ketvirtadienį dėl I. Adomavičiaus skyrimo S. Daukanto aikštėje prie Prezidentūros protestavo keli tūkstančiai žmonių. Akcijos dėl to vyko ir kituose didžiuosiuose miestuose. Paskyrimui nepritariantys kultūros sektoriaus atstovai penktadienio popietę renkasi aptarti tolesnių veiksmų.

REKLAMA

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus
(29 nuotr.)
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus

Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas ėjusį I. Adomavičių į kultūros ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.

Pirmadienį Ruginienė susitiko su Nausėda

Pirmadienį ministrė pirmininkė Inga Ruginienė po susitikimo su prezidentu G. Nausėda pripažino, kad niekas nesitikėjo tokios audringos kultūros bendruomenės reakcijos į praeitą savaitę kilusį protestą. Ji pabrėžė, kad menininkų nepasitenkinimas yra labiau nukreiptas ne į kultūros ministrą Ignotą Adomavičių, o į Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą partiją „Nemuno aušra“. Ji taip pat aptarė klausimus dėl „dronų sienos“ įgyvendinimo.

REKLAMA
REKLAMA

Premjerė papasakojo, ką teko kalbėti po susitikimo su G. Nausėda. Ji atsakė, kad niekas nesitikėjo tokios kultūros bendruomenės reakcijos po praeitos savaitės protesto.

„Tikrai niekas nesitikėjo tokios kultūros bendruomenės reakcijos, tikrai girdžiu ir matau, vertinu aktyvią politinę poziciją.

Labai svarbu pasakyti, kad niekas neprojektavo kultūros ministerijos, kuri veiktų prieš, bet kaip tik, kad veiktų už <...>.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Atsitiko, kaip atsitiko: aš manau, kad tai yra ženklas, jog kultūros ministras (I. Adomavičius) turėtų įdėti daugiau pastangų ir kad savo darbais jis atėjo stiprinti šią sritį“, – sakė ji.

Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ nebūtų koalicijoje

Premjerė įvardijo, jog po susitikimo su kultūros bendruomene, menininkai yra nepatenkinti ne patvirtintu kultūros ministru, o yra piktinamasi R. Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušros“ partija.

REKLAMA

I. Ruginienė teigė, kad kartu su prezidentu aptarė kultūros ministro situaciją ar jo galimą atsistatydinimą. Tiesa, daugiau žinių bus antradienį po G. Nausėdos susitikimo su pačiu I. Adomavičiumi.

„Mes aptarėme šią situaciją <...>, aš pasidalinau savo įžvalgomis, nes jau su protesto dalyviais buvau susitikusi.

Reikalavimas, kad „Nemuno aušros“ koalicijoje nebūtų yra praktiškai neįgyvendinamas iš kultūros bendruomenės.

<...> Manau, teks išgirsti – kokios tos baimės, nes per susitikimą man buvo pasakyta, kad pati partija yra kliuvinys ir bėda.

Bet neišgirdau tokių detalių, kodėl ir kurioje grandyje, srityje aš galėčiau įsikišti ir tas baimes išsklaidyti“, – kalbėjo politikė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)
Adomavičiaus paskyrimui ministru nepritaria etninės kultūros atstovai: laišku kreipiasi į valstybės vadovus (16)
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius
Žemaitaitis ragina naikinti Konstitucinį Teismą (22)
Skvernelis, Nausėda, Seimas (tv3.lt koliažas)
Skvernelis kirto Nausėdai: jo žodis šiuo metu yra nieko vertas – elgiasi kaip karalius (117)
Gitanas Nausėda BNS Foto
Gitanas Nausėda: norint pažaboti „Nemuno aušros“ apetitą, reikia nubrėžti linijas (105)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Ndjsj
Ndjsj
2025-09-30 15:09
Tai, kad tie kultūrininkai pasirodė visų gražumu... Nekokia pas mus kultūra, akivaizdžiai visi jie yra kišeniniai ir bijo, kad parodys, kad belenkiek metu buvo pompuojami pinigais, kad tik lotu taip, kaip sako koncervai, apžiūrėkite praeitą kadancija, teisingumo ministrė, sveikatos ministras ir dar ten jų buvo visiškai be patirties ir visiems buvo gerai :D į dabar buvo komenda FAS ir visi pradjo vykdyti komanda... Kultūra matai čia...
Atsakyti
Paklausyk,
Paklausyk,
2025-09-30 15:20
Kizelyte, kaip negėda taip akiplėšiškai meluoti. Į save vadinančiais menininkais sambūrį buvo susirinkę tik iki 1 tūkst. žmonių, įskaitant ir nepilnamečius, atėjusius, matyt, už traškučių maišelį. Ir šie baubėjai negali įsakinėti ir neigti 200 tūkst. rinkėjų valios. ,,Nemuno aušros" partija teisėtai užėmė trečią vietą pagal surinktų balsų skaičių, ir turi teisę dirbti valdančioje koalicijoje , to nori ar nenori saujelė rėksnių, suorganizuotų ,,veikėjo" Tapino.
Atsakyti
suvokimo
suvokimo
2025-09-30 15:20
nulis pas šiuos kultūrščikus, nes Nemuno aušrą išrinko žmonės, nereikia daryt reklamos žemaitaičiui. Ne jie išrinko ne jiems ir išmesti, kas tokiems suteikė teisę, juk jų mažuma?Dabar netinka ministras, per kitus rinkimus bus kitas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų