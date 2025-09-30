Komentarai po Nausėdos susitikimo su kultūros bendruomene

Sulaukęs protestų dėl kultūros ministro paskyrimo prezidentas G. Nausėda pirmadienį susitiko su premjere Inga Ruginiene, o šiandieną tai daro su kultūros bendruomene.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad „Nemuno aušros“ nario Ignoto Adomavičiaus skyrimą kultūros ministru lydėjo kritika ir protestai.
Protestuojant prieš valdžios požiūrį į kultūrą iš pareigų pasitraukė prie Kultūros ministerijos veikiančios Literatūros tarybos nariai, Vilniaus knygų mugės organizatoriai pranešė renginyje nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro.
Kultūros bendruomenė suorganizavo protestą
Ketvirtadienį dėl I. Adomavičiaus skyrimo S. Daukanto aikštėje prie Prezidentūros protestavo keli tūkstančiai žmonių. Akcijos dėl to vyko ir kituose didžiuosiuose miestuose. Paskyrimui nepritariantys kultūros sektoriaus atstovai penktadienio popietę renkasi aptarti tolesnių veiksmų.
Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas ėjusį I. Adomavičių į kultūros ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
Pirmadienį Ruginienė susitiko su Nausėda
Pirmadienį ministrė pirmininkė Inga Ruginienė po susitikimo su prezidentu G. Nausėda pripažino, kad niekas nesitikėjo tokios audringos kultūros bendruomenės reakcijos į praeitą savaitę kilusį protestą. Ji pabrėžė, kad menininkų nepasitenkinimas yra labiau nukreiptas ne į kultūros ministrą Ignotą Adomavičių, o į Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą partiją „Nemuno aušra“. Ji taip pat aptarė klausimus dėl „dronų sienos“ įgyvendinimo.
Premjerė papasakojo, ką teko kalbėti po susitikimo su G. Nausėda. Ji atsakė, kad niekas nesitikėjo tokios kultūros bendruomenės reakcijos po praeitos savaitės protesto.
„Tikrai niekas nesitikėjo tokios kultūros bendruomenės reakcijos, tikrai girdžiu ir matau, vertinu aktyvią politinę poziciją.
Labai svarbu pasakyti, kad niekas neprojektavo kultūros ministerijos, kuri veiktų prieš, bet kaip tik, kad veiktų už <...>.
Atsitiko, kaip atsitiko: aš manau, kad tai yra ženklas, jog kultūros ministras (I. Adomavičius) turėtų įdėti daugiau pastangų ir kad savo darbais jis atėjo stiprinti šią sritį“, – sakė ji.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ nebūtų koalicijoje
Premjerė įvardijo, jog po susitikimo su kultūros bendruomene, menininkai yra nepatenkinti ne patvirtintu kultūros ministru, o yra piktinamasi R. Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušros“ partija.
I. Ruginienė teigė, kad kartu su prezidentu aptarė kultūros ministro situaciją ar jo galimą atsistatydinimą. Tiesa, daugiau žinių bus antradienį po G. Nausėdos susitikimo su pačiu I. Adomavičiumi.
„Mes aptarėme šią situaciją <...>, aš pasidalinau savo įžvalgomis, nes jau su protesto dalyviais buvau susitikusi.
Reikalavimas, kad „Nemuno aušros“ koalicijoje nebūtų yra praktiškai neįgyvendinamas iš kultūros bendruomenės.
<...> Manau, teks išgirsti – kokios tos baimės, nes per susitikimą man buvo pasakyta, kad pati partija yra kliuvinys ir bėda.
Bet neišgirdau tokių detalių, kodėl ir kurioje grandyje, srityje aš galėčiau įsikišti ir tas baimes išsklaidyti“, – kalbėjo politikė.
