Garažų masyve Kaune rasta įkalinta 19-metė: paaiškino, kas taip pasielgė

Įvykio vietoje ugniagesiams nupjovus garažo durų spyną, rasta 2006 metais gimusi mergina.
Ji teigė, kad ją užrakino draugas (gim. 1990 m.). Sužalojimų ji nepatyrė ir jos atžvilgiu smurtas nebuvo naudotas.
Tas, kas neteisėtai atėmė žmogui laisvę panaudodamas smurtą arba sukeldamas pavojų nukentėjusio asmens gyvybei ar sveikatai, arba laikydamas nukentėjusį asmenį nelaisvėje ilgiau nei 48 valandas, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
