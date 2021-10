COVID-19 nesirenka amžiaus: mirė jaunesni nei 30-ies ir 40-ies šiaulietis ir panevėžietis

Kaip rodo atvirieji Statistikos departamento duomenys, vakar mirė 30–39 m. Panevėžio miesto savivaldybės gyventojas, jis nebuvo pasiskiepijęs arba pasiskiepijęs nepilnai.

Taip pat COVID-19 pražudė ir 20–29 m. Šiaulių rajone gyvenusį vyrą. Jis taip pat buvo nepasiskiepijęs.

Primenama, kad į nepasiskiepijusių asmenų grupę yra įtraukiami tiek tie asmenys, kurie nėra pasiskiepiję, tiek tie, kurie gavo vieną skiepo dozę, tiek ir tie, kurie gavo abi skiepo dozes, bet nuo paskutiniojo skiepo suleidimo nepraėjo 14 d.

Portalas tv3.lt primena rašęs, kad praėjusią savaitę mirė du 30-ies nesulaukę asmenys. Taip pat jauno, priklausiusio 30–39 m. amžiaus grupei, telšiškio mirtis fiksuota savaitgalį.

Iš viso nuo pandemijos pradžios mirė 15 asmenų, priklausiusių 20–29 m. amžiaus grupei, tik vienas jų buvo pilnai pasiskiepijęs. Visi likusieji – nepasiskiepiję arba gavę tik vieną vakcinos dozę.

Taip pat yra mirę 35 žmonės, priklausę 30–39 m. amžiaus grupei, tik viena mirusioji buvo paskiepyta pilna vakcinacijos schema.

Praėjusią parą mirė 22 žmonės

Per praėjusią parą mirė 22 žmonės, trečiadienį pranešė Statistikos departamentas.

16 mirusiųjų buvo neskiepyti arba paskiepyti nepilnai.

Septyni per parą mirę žmonės buvo vyresni nei 80-ies, šeši – vyresni nei 70-ies, keturiems buvo per 90-imt, dviems – per 60-imt. Taip pat mirė po vieną vyresnį nei 40 ir 50 metų žmogų. Tarp jų pilnai skiepyti buvo po du 70 ir 80 metų grupių mirusiuosius po vieną 90 ir 60 metų mirusįjį.

Iš 5720 asmenų, iki šiol mirusių nuo COVID-19, pilnai paskiepyti buvo 262. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejama 11 tūkst. mirčių.

Dar 3509 atvejai

Praėjusią parą nustatyti 3509 nauji COVID-19 atvejai. Šalyje praėjusią parą atlikta 16,3 tūkst. molekulinių (PGR) ir 8,7 tūkst. antigeno tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.

Praėjusią parą 2920 žmonės paskiepyti pirmąja vakcinos doze, iš viso paskiepyta 7460 žmonių.

14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų toliau kyla ir pasiekė 1365 atvejus. Septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis toliau laikosi ties 14 procentų.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1848 COVID-19 sergantys žmonės – beveik tiek pat kiek ir prieš parą, 146 iš jų – reanimacijoje.

Praėjusią parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 202 žmonės – maždaug keturiomis dešimtimis daugiau nei ankstesnę parą.

95 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, deguonis papildomai tiekiamas 1561 žmogui.

Per pandemijos piką šių metų sausį pacientų skaičius ligoninėse buvo pasiekęs 2,6 tūkstančio.