Budrys mano, kad Lietuvos tranzitas per Baltarusiją tapo silpnybę, kurios reikės atsisakyti

„Lietuva padarys viską dėl savo įmonių ir jų turto, ypač, kai kalbame apie tokį grubų (vilkikų - ELTA) užgrobimą. Vertinant Lietuvos ir Europos ekonominį saugumą, mes turime minimizuoti pažeidžiamumą – kad kuo mažiau būdų turėtų priešininkas mus paveikti ekonomiškai, o ypač šantažuoti“, – trečiadienį LRT radijuje kalbėjo K. Budrys.
„Turėsime turėti tą diskusiją, kai šią (vežėjų – ELTA) situaciją išspręsime ir apibrėžti, kokios yra mūsų leistinos priklausomybės, kiek mes galime sau leisti, kad mus bet kada paimtų už vienos vietos ir šantažuotų, prašytų vieno ar kito dalyko“, – dėstė ministras.
Šiuo metu Lietuvos bendrovių vilkikų iš savo aikštelių neišleidžianti Baltarusija reikalauja politinio lygmens derybų tarp dviejų šalių, o įkalintą Lietuvos turtą naudoja kaip svertą tam išgauti. Anot K. Budrio, iš situacijos tinkamai nepasimokius, tai galėtų pasikartoti.
„Šiandien jie nori politinių derybų. Artėja vasario mėnuo, kai reikės pratęsti sankcijas Baltarusijai, gal jie tada vėl užgrobs kokį turtą ir prašys, kad mes suvetuotumėme tą sankcijų pratęsimą. Lietuva negali sau leisti būti tokia pažeidžiama. Mes turime įsivertinti viską, ką bando iš mūsų politiškai paimti ir atsisakyti tokių priklausomybių“, – tikino Vyriausybės narys.
„Mes savo laiku tai labai tinkamai padarėme energetikos srityje, kur mus irgi šantažavo – kainomis, sąlygomis, pačiu būdu ir turėjome spręsti bei investuoti į tai. Lygiai taip pat yra ir šioje srityje“, – priminė Lietuvos URM vadovas.
Tikina, kad prie strateginio ekonominio saugumo klausimo dar teks grįžti
Jis neatmeta, kad Lietuvos bendrovių turtas yra svarbus ir vertingas, tačiau šią situaciją išsprendus ir sugrąžinus vilkikus į šalį, K. Budrys žada vesti diskusiją dėl strateginių šalies ekonominio saugumo klausimų.
„Taip, turtas yra svarbus. Žinau, kad klausimas yra keliamas ir yra skaičiuojama, kokia to turto vertė. Tiesa, mes tą turtą įsivertinę turime sau atsakyti – kiek yra vertas Lietuvos stuburo kietumas, jei mus bando per čia nulaužinėti? Svarbu, kad išlaikome dialogą su vežėjais, su įmonėmis, bet prie tų strateginių klausimų mes būtinai turėsime sugrįžti“, – apibendrino ministras.
Kaip skelbta, suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Po sienos uždarymo Baltarusijos teritorijoje užstrigo apie tūkstantį Lietuvos bendrovių krovininių transporto priemonių, kurios šiuo metu laikomos baltarusių aikštelėse, joms nėra leidžiama sugrįžti į Lietuvą.
Praėjusią savaitę PKP punktai buvo atverti, o šios savaitės pradžioje Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.
Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį teigė, kad jeigu situacija su Baltarusija nesikeis, gali būti priimtas sprendimas vėl uždaryti sieną.
ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!