Baltarusijos „dviguba ataka“: Budrys ragina smogti sankcijomis

„Mes susiduriame su kombinuota ataka iš Baltarusijos. Viena ataka – hibridinė instrumentalizacija oro balionų, kurie yra siunčiami ir pažeidžia mūsų oro erdvę, trikdo civilinės aviacijos veiklą“, – pirmadienį žurnalistams Briuselyje komentavo K. Budrys.
„Kita atakos linija – mūsų vilkikų suėmimas Baltarusijoje, šantažas prieš mus ir spaudimas mūsų ekonomikai“, – akcentavo jis.
Pasak jo, Lietuva išreikš poziciją, kad į tokią Minsko ataką reikia atsakyti dar didesnėmis sankcijomis Baltarusijai.
„ES ir jos valstybė narė patiria ekonominį spaudimą. Tai yra tai, ką ES turėtų daryti, apsaugoti savo valstybes nares, apsaugoti savo kompanijas, kompanijų turtą. Būdas tai padaryti – skirti daugiau sankcijų Baltarusijos ekonomikai, prekybai ir režimo atstovams“, – pabrėžė K. Budrys.
Kaip skelbta, pastarąją parą Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.
Anot Vilniaus oro uosto, beveik pusšeštos valandos buvo sustabdyta sekmadienį 18.55 val., atnaujinta – 0.25 val. bei pirmadienio naktį – nuo 1.40 val iki 3.25 val.
Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
Vilniaus oro uostas informavo, kad pirmadienį, dienos eigoje, gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.
Vis dėlto, nepaisant sprendimo atidaryti kontrolės punktus, Lietuvos vilkikai toliau ir įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.
Savo ruožtu Lietuvos oro uostai (LTOU) pranešė, kad kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl iš Baltarusijos teritorijos paleistų kontrabandinių balionų, kurie, LTOU teigimu, kelia pavojų valstybės nacionaliniam saugumui.
