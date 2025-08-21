Živilė Pinskuvienė aplankė ypatingą vyrą: davė 1 pažadą

Susitikimo metu merė su jubiliatu priėmė ypatingą susitarimą – jubiliatas davė jai pažadą, kurio nepamirš.
Priėmė ypatingą susitarimą
Socialiniame tinkle „Facebook“ Širvintų rajono savivaldybės puslapyje buvo dalijamasi nuotraukomis, kuriose buvo įamžintas 95-erių sulaukęs V. Maslinskas ir merė Živilė Pinskuvienė.
„Gimtadienio akimirkos su simbolinių „šampano“ taurių skambesiu už Jubiliatą Vytautą ir gražus susitarimas: su mere susitikti šimtmečio proga. Širvintose tradicija tapęs susitarimas – į 100-ąjį atvažiuoti su kapela.
Šiandien – ypatinga diena! 95-ąjį gimtadienį švenčia Musninkų seniūnijoje, Kaimynėlių kaime gyvenantis Vytautas Maslinskas – kilęs iš penkių vaikų šeimos, kupinas šilumos, humoro ir neišsenkančio pozityvumo.
Širvintų r. savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė jubiliatą sveikino kartu su Tarybos nariu Romu Zibalu, Musninkų seniūnu Ramūnu Jasevičiumi ir buvusia seniūne Birute Jankauskiene. Buvo ir juoko, ir nuoširdaus pabendravimo – Vytautas stebina puikia atmintimi, kasdien skaito laikraščius ir spinduliuoja gera nuotaika.
Vytautas džiaugiasi juo besirūpinančia marčia Virginija – brangina jos pagalbą ir šilumą.
Tegul gera sveikata lydi dar ilgus metus, o optimizmas niekada neišsenka“, – buvo rašoma įraše.
