TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Staigią savo vyro mirtį Molėtų plente mačiusi Lolita sulaukė neeilinės žinios: „Kiekvienas neša savo kryželį“

2025-10-01 19:00 / šaltinis: TV3 / aut.
2025-10-01 19:00

Prieš dvi savaites Vilniaus rajone, Molėtų plente, įvyko tragiška nelaimė. 93-ejų vyras, vairuodamas automobilį „Ford Kuga“, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su „BMW 730LD SE“. Smūgis buvo mirtinas – žuvo abiejų automobilių vairuotojai. „BMW“ keleivė patyrė sunkius sužalojimus ir buvo skubiai nugabenta į ligoninę. Po avarijos BMW dar kliudė trečią transporto priemonę – „Seat Ateca“.

Po nelaimės 31-erių „BMW“ keleivė Lolita Novikova, likusi našle ir stengdamasi pasirūpinti savo vaikais, socialiniuose tinkluose bei naujienų portalui tv3.lt atvirai pasidalijo savo istorija. 

Iki šiol Lolita buvo pasidalijusi tik skaudžiomis detalėmis apie pačią avariją ir kreipėsi į visuomenę su pagalbos šauksmu. Tačiau dabar moteris prabilo apie tai, kaip jaučiasi po šios tragedijos – ji atvirai papasakojo apie kasdienybę, išgyvenamus jausmus ir pastangas iš naujo atsistoti ant kojų.

Lolita taip pat nuoširdžiai dėkoja žmonėms už parodytą palaikymą, pagalbą ir gerumą, kuris jai šiuo metu yra neįkainojamas.

Kraupūs vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią
Atskleidė, kaip šiuo metu jaučiasi

Lolitos teigimu, šiuo metu ji jau nebėra gydoma ligoninėje – ją iš aktyvaus gydymo perkėlė į slaugos skyrių. Pasak moters, tokia aplinka jai atrodo kur kas geresnė.

„Čia yra daug geriau nei ten, kur prieš tai gulėjau, nes čia yra elektrinės lovos, personalas padeda, laksto. Stengiuosi kuo daugiau judėti, nors nelabai galima, kad būtų galima grįžti kuo greičiau namo“, – pasakoja ji.

Gydytojai Lolitos koją apgaubusią langetę planuoja nuimti po mėnesio, o rankoje esančius metalinius strypus – po šešių savaičių.

„Pas mane kaulai sutvirtinti viela, kad laikytųsi vietoje, nes yra įplyšusios sausgyslės, jų negalima judinti. Gydytojai perspėjo, kad kojai gresia invalidumas, nes liks titaninis strypas nuo kelio iki šlaunies. Vis dėlto gydytojai sakė, kad vaikščiosiu. Viskas bus gerai, tik reikia laiko“, – viliasi Lolita.

Kol kas moteris negali vaikščioti su vaikštyne – tam trukdo iš abiejų pusių sulaužyti šonkauliai, rankos lūžis ir smarkiai pažeistos alkūnės.

„Su manimi kasdien užsiima kineziterapeutai, kurie vis stebisi, kaip aš jau galiu atsisėsti, nes, pasak jų, turint tiek lūžių turėčiau tik gulėti ir verkti. Bet aš stengiuosi sėdėti, kilnoti koją per ašaras, nes noriu kuo greičiau grįžti namo pas vaikus“, – atvirauja ji.

Lolitos dar laukia ilga reabilitacija. Gydytojai prognozuoja, kad visiškai atsistatyti gali prireikti nuo pusės metų iki metų.

„Gydytojai mane ramina, kad ateityje galėsiu ne tik vaikščioti, bet ir šokti ar net bėgioti. Dabar svarbiausia – nuolat dirbti su koja: ją kilnoti, lankstyti. Vis dėlto, bandant pajudinti kelį į šoną, skausmas toks stiprus, kad net drebulys apima“, – atvirauja pašnekovė.

Vis dėlto sunkiausia, pasak Lolitos, yra ne fiziniai skausmai, o emociniai išbandymai. Ji sako žinanti, kad po ilgo gydymo vėl galės vaikščioti, tačiau žaizdos širdyje pasiliks visam.

„Aš suprantu, kad kaulai sugis, aš pasveiksiu, vaikščiosiu, bet vaikams kaip turėtų psichologiškai būti pamačius tėtį tokioje padėtyje... Mano mažasis vaikas užsidarė, mažiau kalba. Abu vaikus pirmą kartą pamačiau sekmadienį“, – sako ji.

Sulaukė stulbinančios žinios

Lolita sako, kad itin džiaugiasi, jog Lietuvoje yra tiek daug supratingų žmonių, kurie prisidėjo ir iki šiol prisideda prie jos gijimo išlaidų.

„Tikrai nesitikėjau, nes nesu iš tų, kurie prašo. Paprašyti buvo tikras iššūkis, teko perlaužti savo ego, bet dariau tai dėl vaikų.

Ačiū visiems, kas prisidėjo – aš didžiuojuosi mūsų tauta. Jei valstybė nepadeda, svetimi žmonės padeda kitiems“, – dėkoja ji.

Lolita tikisi kuo greičiau grįžti į darbą, tačiau dabar jaučiasi ramiau, žinodama, kad vaikai turės už ką pavalgyti.

„Suprantu, kad vyro negrąžinsiu, man labai skaudu. Kiekvienas gyvenime neša savo kryželį. Judu pirmyn, stengiuosi dėl vaikų ir noriu greičiau grįžti į darbus“, – sako ji.

Moteris taip pat priduria, kad šis išgyvenimas paskatino ją rūpintis visuomeniniu saugumu ir skatinti vyresnio amžiaus žmones dažniau tikrintis sveikatą prieš sėdant už vairo.

Norintiems prisidėti prie greitesnio Lolitos gijimo ir kuo spartesnio grįžimo į visavertį gyvenimą, tai galite padaryti šiais rekvizitais:

Lolita Novikova

LT687300010137235208

Swedbank

LT457044000336640410

Seb

Paskirtis: PARAMA

Tragiška avarija Molėtų plente

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praeitą savaitę, antradienio pavakarę, siaubinga avarija Vilniaus rajone, Molėtų plente, pareikalavo dviejų žmonių gyvybių.

Anot Policijos departamento, automobilis „Ford Kuga“, vairuojamas vyro (gim. 1932 m.), važiuodamas priešpriešiniu eismu, antra eismo juosta, susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „BMW 730LD SE“, kurį vairavo vyras (gim. 1993 m.).

 Po automobilių susidūrimo, automobilis „BMW“ kliudė pirma eismo juosta važiavusį automobilį „Seat Ateca“, kurį vairavo moteris (gim. 1986 m.).

 Per eismo įvykį žuvo automobilių „Ford“ ir „BMW“ vairuotojai bei sužalota automobilio „BMW“ keleivė (gim. 1994 m.), kuri dėl įvairių kūno sužalojimų paguldyta į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 5 d.

