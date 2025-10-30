Skanių braškių užsiauginti galite ir balkone: paaiškino, kaip

Patyrę sodininkai dalinasi žingsnis po žingsnio planu, kaip tai padaryti.
Tinkamiausios braškių veislės auginimui namuose
Visų pirma, svarbu pasirinkti tinkamą braškių veislę. Kambaryje geriausiai auga remontantinės alpinės braškės.
Jos auga nedideliais krūmeliais, užima mažiau vietos ir dera du ar daugiau kartų per metus. Šios uogos pasižymi sodriu skoniu. Kai kurios alpinės veislės, pasėtos sėklomis, derlių duoda jau tais pačiais metais.
Auginimas: šviesa, vanduo ir dirvožemis
Braškes namuose sodinti galite bet kuriuo metų laiku. Jei namuose nėra labai šalta, braškės puikiai augs esant maždaug 21 laipsnių kambario temperatūrai. Joms itin svarbi šviesa – maksimaliam derliui reikia 12–14 valandų šviesos per dieną.
Geriausia laikyti ant saulėtos, pietinės pusės lango, tačiau gali prireikti papildomo apšvietimo fito lempa.
Braškėms reikia daug vandens, tačiau svarbu neperlaistyti, ypač patalpoje, kur silpnesnė oro cirkuliacija didina pelėsio riziką. Laistyti užtenka kartą per savaitę, bet tai priklauso nuo sąlygų. Svarbu stebėti dirvožemio drėgmę ir užtikrinti, kad šaknies kaklelis liktų sausas, antraip supus. Dirvožemis turėtų būti derlingas, bet priemolio, ne per molingas ar sunkus, gerai drenuojamas.
Apdulkinimas ir ūsų šalinimas
Patalpose auginamoms braškėms reikalingas dirbtinis apdulkinimas, nes nėra natūralių apdulkintojų. Mažu šepetėliu nuo išorinių kuokelių perneškite žiedadulkes į žiedo centrą (piestelę) – tai paskatins vaisių formavimąsi.
Sveiki braškių krūmai leidžia ūsiukus. Juos galima panaudoti naujų augalų auginimui – įšaknydinkite naujose talpose su universaliu žemės mišiniu. Maždaug po mėnesio ūselius galima nupjauti.
Kada tikėtis derliaus?
Uogos prinoksta, kai tampa visiškai raudonos, be blyškių ar baltų dėmių.
Ypač atkreipkite dėmesį į viršūnėlę prie vaiskočio – ši dalis prinoksta paskutinė. Uogos paprastai sunoksta maždaug po mėnesio nuo žydėjimo. Skinkite jas atsargiai, nukirpdami arba nuraudami vaiskotį ne toliau kaip 1,5 cm nuo uogos.
Šaltinis: glavred.info
