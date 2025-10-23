Šios uogos turi daugybę naudingų savybių: žaliuoja ir žiemą

Bruknė (Vaccinium vitis-idaea L.) yra Vandens stichijos augalas, priklausantis Vėžio, Skorpiono ir Žuvies ženklams, yra valdoma Saturno planetos.
Kada rinkti?
Kaip vaistinė žaliava vartojami bruknių lapai ir uogos.
Pernykščiai lapai skinami pavasarį – balandžio-gegužės mėnesiais. Per vasarą užaugę lapai skinami nurinkus uogas – rugsėjo-lapkričio mėnesiais. Vasarą skinti lapai žaliavai netinka, nes džiovinant patamsėja.
Lapai ar šakelės paskleidžiami pavėsyje, gerai vėdinamoje patalpoje ar specialiose džiovyklose ne aukštesnėje 40 laipsnių temperatūroje.
Namų reikmėms visas vaistažoles patartina džiovinti nesmulkintas, o tik surištas į šluoteles. Taip augalo „atmintis“ geriau išsaugo vaistingąsias savybes.
Bruknių uogos renkamos ne anksčiau kaip rugsėjį, kai gerai nunoksta. Nereikėtų rinkti pusžalių bruknių. Nuskintos tarsi ir prisirpsta, tačiau netenka pusės naudingumo. Uogos džiovinamos krosnyje ar džiovykloje 50-60 laipsnių temperatūroje.
Be to, uogose kaupiama benzoinė rūgštis pasižymi antiseptinėmis savybėmis, todėl bruknės atsparios puvimui ir gali ilgai išsilaikyti net ir nedžiovintos.
Bruknėse gausu natūralaus cukraus, pektinų, C, P ir B grupės vitaminų, karotino, geležies, kalio, kalcio.
Kada vartoti?
Medicinoje dažniau naudojami bruknių lapai. Jie pasižymi šlapimą varančiomis, sutraukiančiomis savybėmis, todėl padeda netgi viduriuojant.
Bruknių lapų nuoviras bei užpilas vartojami kaip tulžies išsiskyrimą skatinanti ir apetitą žadinanti priemonė. Jų rekomenduojama gerti sergant inkstų akmenlige, nefritu arba cistitu, reumatinėmis ligomis ar podagra, įvairiais artritais, esant pabrinkimams, o taip pat sergant tulžies pūslės akmenlige arba cholecistitu.
Saują bruknių lapų reikia užplikyti trimis stiklinėmis verdančio vandens ir indą sandariai uždengus 10 minučių pavirinti ant mažos ugnies.
Gerti po vieną stiklinę tris kartus per dieną.
Bruknių uogose taip pat yra daug rūgščių, kurios „neprisileidžia“ pelėsių ir grybelių, todėl uogos pačios save apsaugo nuo puvimo, gedimo, ilgai laikosi sveikos ir šviežios. Tuo yra itin naudingos virškinimo negalavimų profilaktikai.
Bruknių lapų nuoviras rekomenduojamas nėščioms moterims nuo tinimo ir nefropatijos.
Bruknių uogos pasižymi priešskorbutiniu, priešuždegiminiu, druskų apykaitą reguliuojančiu, šlapimą varančiu ir kraujospūdį mažinančiu poveikiu.
Bruknių uogos pasižymi antibakteriniu veikimu. Jose esančios veikliosios medžiagos ypač efektyviai naikina puvimo, vidurių šiltinės bei pūlinių bakterijas, o taip pat ir daugelį parazitinių grybelių.
Geriant bruknių sultis padidėja šlapimo rūgštingumas – dėl to jos puikiai padeda sergantiesiems šlapimo pūslės bei šlapimtakių infekcinėmis ligomis, bruknių uogų sultys sustiprina antibiotikų ir sulfanilamidinių preparatų veikimą.
Šviežios ar džiovintos uogos rekomenduojamos po chemoterapijos, kad neišsivystytų disbakteriozė ir kad būtų apsaugomas inkstų epitelis nuo žalingo medikamentų poveikio.
Norint paspartinti gleivių išsiskyrimą kamuojant kosuliui, rekomenduojama gerti bruknių sultis, sumaišytas su medaus sirupu (po vieną valgomąjį šaukštą 6-8 kartus per dieną).
Liaudies medicina pataria bruknės lapais gydyti antacidinį gastritą, nevalingas naktinį vaikų šlapinimąsi, reumatą, podagrą, hipertenziją.
Taip pat jie gali būti vartojami ir kaip priešdiabetinė priemonė. Uogos paprastai vartojamos esant vitaminų trūkumui bei kaip regėjimą stiprinanti priemonė.
Bruknių kasdien būtina valgyti žmonėms, kurie dirba „įtempę akis“, ilgai sėdintys prie kompiuterių.
Bruknių preparatai nevartojami nėštumo metu, esant skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opoms, padidėjusiam skrandžio sulčių rūgštingumui, ilgiau kaip 3 savaites.
Užpilas, nuoviras, morsas
Bruknių lapų užpilas ruošiamas 1 valgomąjį šaukštą smulkintų bruknių lapų užpylus stikline karšto vandens ir pavirus 10–15 min.
Po to reikia dar 10 min. palaikyti uždengtame inde bei nukošti. Geriama po stiklinę 3-4 kartus per dieną prieš valgį.
Norint pasigaminti bruknių morsą reikia stiklinę bruknių užpilti dviem stiklinėmis šalto vandens ir užvirinti, įberti 5-6 arbatinius šaukštelius cukraus ir indą sandariai uždengus 15 minučių pakaitinti ant labai mažos ugnies, po to – nukošti. Gerti po pusę arba vieną stiklinę per dieną.
Bruknių uogų bei lapų nuoviras (lygiomis dalimis) liaudies medicinos praktikoje naudojamas vaikų šlapimo nelaikymui gydyti.
Reikia du valgomuosius šaukštus uogų bei lapų mišinio (galima dar pridėti du šaukštus jonažolės) užplikyti dviem stiklinėmis vandens ir indą sandariai uždengus 10 min. pavirinti ant mažos ugnies. Tada, šiek tiek atvėsinus, nukošti.
Pusę gauto nuoviro duoti gerti vaikui per dieną keletą kartų, o kitą nuoviro dalį – prieš miegą.
Jeigu prisiuogavote sveikų, gerai išstirpusių bruknių, suberkite jas į švarų butelį, užpilkite šviežiu šaltinio vandeniu, užsukite ir pastatykite į šaldytuvą.
Laikysis puikiai, ilgai nepraras naudingųjų savybių
Šaldytuve gerai laikysis ir emaliuotame ar molio inde mediniu grūstuvu sugrūstos bruknės. Viršų reikia šiek tiek paslėgti lėkštute ir akmenėliu, kad susidariusios sultys apsemtų visą masę.
Taip pat galima šviežias sveikas bruknes išsunkti, sultis iš karto pakaitinti, supilstyti į švarius iškaitintus butelius, užsukti ir laikyti vėsioje vietoje.
Visais atvejais patariama bruknių uogų skonio ir gydomųjų savybių negadinti cukrumi.
Bruknės maistingumu ir vitaminingumu lenkia daugelį šviežių rudens gėrybių. Bruknes galima džiovinti.
Tada turėsite egzotiško priedo namų konditerijai, kurį galima naudoti vietoje razinų. Bruknių lapus lygiomis dalimis galima maišyti su avietėmis.
Šių šakelės džiovinamos nenuskynus uogų. Vietoje aviečių tinka ir džiovintos erškėtuogės, kurias prieš užplikant reikia susmulkinti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!