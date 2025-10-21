Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų sodai

Išbandykite šiuos medžių balinimo būdus sode: rezultatai nustebins

2025-10-21 15:10 / šaltinis: valstietis.lt
2025-10-21 15:10

Rudenį medžius balina ne visi, tačiau patyrę sodininkai rekomenduoja vis dėlto atlikti šią procedūrą ir įvardija daugybę jos privalumų.

Medžių balinimas (nuotr. 123rf.com)

Rudenį medžius balina ne visi, tačiau patyrę sodininkai rekomenduoja vis dėlto atlikti šią procedūrą ir įvardija daugybę jos privalumų.

REKLAMA
1

Pagrindiniai rudeninio medžių balinimo privalumai:

  • medžių apsauga nuo žiemos šalčių ir ledo susidarymo ant kamienų;
  • kova su žievėje gyvenančiais vabzdžiais;
  • graužikų ir kiškių atbaidymas;
  • vėlesnis medžio „prabudimas“ pavasarį;
  • žievės apsauga nuo rudens temperatūros svyravimų. 

Rekomenduojama balinti prieš šalnas, oro temperatūrai nukritus žemiau +10 °C. Paprastai tai būna spalio viduryje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nereikėtų atidėlioti baltinimo, nes procedūros negalima atlikti esant +3 °C ir žemesnei temperatūrai.

REKLAMA
REKLAMA

Trys veiksmingiausi medžių balinimo būdai

Kalkių tirpalas. 6 litruose vandens praskieskite 1,5 kg kalkių, pridėkite 250 g vario sulfato ir 50 g miltų klijų arba kazeino klijų. 

REKLAMA

Viską gerai išmaišykite ir palikite valandą brinkti, po to užtepkite ant žievės.

Vandens emulsiniai dažai. Tepkite dažus ant medžių plonu sluoksniu. Vandens emulsinių dažų privalumai yra patvarumas ir žievės apsaugos nuo saulės nudegimo funkcija.

Vandens emulsiniai sodo dažai yra patvariausias medžių balinimo variantas, kuris taip pat apsaugo medžius nuo žalingų UV spindulių ir šalčio bei prisotina medžius naudingais mineraliniais komponentais.

Šaltinis: gordonua.com

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų