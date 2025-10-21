Išbandykite šiuos medžių balinimo būdus sode: rezultatai nustebins

Pagrindiniai rudeninio medžių balinimo privalumai:
- medžių apsauga nuo žiemos šalčių ir ledo susidarymo ant kamienų;
- kova su žievėje gyvenančiais vabzdžiais;
- graužikų ir kiškių atbaidymas;
- vėlesnis medžio „prabudimas“ pavasarį;
- žievės apsauga nuo rudens temperatūros svyravimų.
Rekomenduojama balinti prieš šalnas, oro temperatūrai nukritus žemiau +10 °C. Paprastai tai būna spalio viduryje.
Nereikėtų atidėlioti baltinimo, nes procedūros negalima atlikti esant +3 °C ir žemesnei temperatūrai.
Trys veiksmingiausi medžių balinimo būdai
Kalkių tirpalas. 6 litruose vandens praskieskite 1,5 kg kalkių, pridėkite 250 g vario sulfato ir 50 g miltų klijų arba kazeino klijų.
Viską gerai išmaišykite ir palikite valandą brinkti, po to užtepkite ant žievės.
Vandens emulsiniai dažai. Tepkite dažus ant medžių plonu sluoksniu. Vandens emulsinių dažų privalumai yra patvarumas ir žievės apsaugos nuo saulės nudegimo funkcija.
Vandens emulsiniai sodo dažai yra patvariausias medžių balinimo variantas, kuris taip pat apsaugo medžius nuo žalingų UV spindulių ir šalčio bei prisotina medžius naudingais mineraliniais komponentais.
Šaltinis: gordonua.com
