Namuose ant palangės padėkite kaštonų: rezultatas nustebins

Pasirodo, kaštonai padeda atbaidyti vorus. Vorai kažin, ar gali pridaryti daug žalos namams ar mums patiems, tačiau dažnai žmonės imasi juos atbaidyti ar stengiasi išprašyti lauk dėl vienos vienintelės priežasties – arachnofobijos (vorų baimės).
Yra daugybė gudrybių ir patarimų, kaip apsaugoti namus nuo vorų – nuo langų uždarymo iki kreidos ar acto naudojimo, tačiau kiekvienąkart prasidėjus diskusijai, kaip atbaidyti vorus, vis atsiranda siūlančių naudoti kaštonus.
Kaštonai atbaido vorus ir kandis
Daugelis vorų bijančių žmonių prisiekinėja, kad kaip jų kontrolės priemonė puikiai veikia kaštonai, rašo express.co.uk. Teigiama, kad kaštonai gali atbaidyti vorus, kas reiškia, kad jie nepateks į jūsų namus.
Vis tik, nėra vienos nuomonės, ar jie iš tiesų padeda. „The Woodlands Trust“ aiškinosi, ar tai tikrai veiksminga, nes, kaip pabrėžė, „nėra pakankamai įrodymų“, kad jie atbaido vorus:
„Nėra įtikinamų įrodymų, kad kaštonai atbaido vorus, tačiau žmonės sako, kad tai veikia. Pasakojama, kad jų sudėtyje yra kenksmingos cheminės medžiagos, kurios vorai vengia, tačiau vis dar trūksta mokslinių to įrodymų.
Manoma, kad jei voras priartėja prie kaštonų, jis susuka kojas ir miršta per vieną dieną. Kiti sako, kad vorai paprasčiausiai perlipa per kaštonus ir nepastebi jokio poveikio. Vis tik, daugybė žmonių prisiekia, kad kaštonai padeda kovoti su vorais.“
Teigiama, kad vorams nepatinka kaštonų skleidžiamas kvapas, be to, juose yra natūralios medžiagos saponino, kuris atbaido vorus, vis tik, mokslinių tyrimų šia tema nėra.
Tačiau net jei kaštonai neatbaido vorų, nors daugelis ir rekomenduoja išbandyti šį būdą, yra dar vienas nepageidaujamas svečias namuose, kurių kaštonai padės atsikratyti – tai kandys.
Šie drugiai gali pridaryti daug bėdų – sugraužti mylimus drabužius ir palikti juose nekaip atrodančias skylutes, tačiau kaštonai padeda jas išvaryti iš namų.
„Jei žieminius drabužius spintoje graužia kandys, išeitis gali būti kaštonai. Kaštonuose yra cheminės medžiagos, vadinamos triterpenoidiniu saponinu, kuris atbaido įkyrius kenkėjus. Įdėkite šviežių kaštonų tarp drabužių, o jie džiūdami išskirs kandis atbaidančią medžiagą“, – patarė „The Woodlands Trust“.
