TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šiuos buritus visi kirs pasigardžiuodami: norėsis pakartoti

2025-09-27 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 11:00

TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas, įkvėpti šio šeštadienio TV3 vakaro filmo „Skonis, pakeitęs istorija“, dalijasi gardžių vegetariškų buritų receptu – jie tiks ir pietums, ir vakarienei.

TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas" vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas, įkvėpti šio šeštadienio TV3 vakaro filmo „Skonis, pakeitęs istorija", dalijasi gardžių vegetariškų buritų receptu – jie tiks ir pietums, ir vakarienei.

0

Šį šeštadienį TV3 eteryje – įkvepianti biografinė drama, pasakojanti Richardo Montañezo istoriją ir jo kelią nuo buritų pardavinėjimo pertraukų metu mokykloje iki karjeros milžiniškoje kompanijoje.

Jei nesate girdėję R. Montañezo pavardės, tikrai esate girdėję apie jo legendinį išradimą – „Flamin’ Hot Cheetos“, gimusius niekada nepasidavusio, savo kultūrą ir šeimos vertybes pasitelkusio, vyro rankomis.

Įkvėpti šios istorijos ir filmo siužeto, V. Poderytė-Bernatavičė ir T. Paplauskas gamino vegetariškus buritus – filme jie buvo daugiau nei patiekalas, o simbolis, lydėjęs R. Montañezą nuo vaikystės iki didelių idėjų.

Laidos „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos
(26 nuotr.)
(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos

Vegetariški buritai savo skoniu sužavės kiekvieną – paragavę norėsite dar ir dar, o jie puikiai tiks ir žiūrint įtraukiantį filmą, ir šeimos pietums ar vakarienėms.

Vegetariški buritai

Ingredientai (6 asmenims)

Buritams:

  • 6 tortilijos (20–25 cm skersmens);
  • 200 g virtų basmati ryžių;
  • 1 svogūnas;
  • 130 g konservuotų raudonųjų pupelių;
  • 100 g augalinio žirnių ir pupų faršo „Korni“;
  • 2 skiltelės česnako;
  • 2 šakelės šviežios kalendros;
  • Apie 50 g puskiečio sūrio;
  • Apie 1 l daržovių sultinio „Galina Blanca“;
  • 2 v. š. pomidorų pastos;
  • 1 v. š. kvietinių miltų;
  • Keli raudoni čili pipirai;
  • Keli švieži žali jalapenai;
  • Alyvuogių aliejus;
  • ½ a.š. kumino;
  • ½ a.š. čili miltelių;
  • ½ a.š. raudonėlio;
  • Druskos ir pipirų pagal skonį;
  • 2 laimai.

Padažui:

  • 200 g majonezo „Vilnius Pirmas lietuviškas“;
  • 4 a. š. Čipotlės padažo;
  • 2 a. š. Dižono garstyčių;
  • 1 laimo sultys ir žievelė;
  • Šviežia kalendra.

 

Gaminimo eiga:

Augalinį faršą užpilkite 500 ml daržovių sultinio ir palikite brinkti maždaug 3 minutėms. Tuomet nusunkite skystį.

Keptuvėje įkaitinkite šlakelį alyvuogių aliejaus, suberkite smulkintą svogūną ir kepkite, kol šis įgaus auksinę spalvą. Įdėkite kapotą česnaką, trumpai pakepinkite ir suberkite visus prieskonius – kuminą, raudonėlį, čili miltelius, druską bei pipirus. Įmaišykite paruoštą faršą ir kepkite apie 10 minučių. Galiausiai suberkite miltus, įdėkite pomidorų pastą ir dar kelias minutes pakepkite.

Ryžius išvirkite daržovių sultinyje. Išvirus pagardinkite juos druska ir trupučiu kumino.

Tuo metu pasiruoškite padažą: sumaišykite majonezą su Čipotlės padažu ir Dižono garstyčiomis, įtarkuokite laimo žievelę, įspauskite sulčių ir įmaišykite smulkintą kalendrą.

Tortilijas trumpai pašildykite sausoje keptuvėje iš abiejų pusių. Ant šiltos tortilijos paskleiskite ploną sluoksnį padažo, išilgai sudėkite dalį augalinio faršo, pupelių ir virtų ryžių, apibarstykite tarkuotu sūriu. Tvirtai susukite buritus ir apkepkite keptuvėje, kol gražiai apskrus iš abiejų pusių.

Paruoštus buritus perpjaukite pusiau, sudėkite ant didelės lentos. Padažą patiekite atskirame indelyje, o šalia pagardinkite šviežios kalendros lapeliais, laimo skiltelėmis, jelapenais ir čili pipirais. Skanaus!

„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10.30 val., per TV3! 

